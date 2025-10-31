El problema del empleo y la crisis

Mientras los líderes de la clase política convulsionan, con sus posiciones antagónicas, el último tramo del camino hacia las elecciones generales del 30 de noviembre, centenares de trabajadores, principalmente del sector maquila, han recibido la mala noticia de que sus empresas cierran y ellos pasan a formar parte del creciente ejército de desempleados que deambulan a diario en busca de una oportunidad laboral, que cuesta encontrar.

Las estadísticas reflejan que el sector laboral ha sido golpeado en los últimos cuatro años con el cierre de al menos 29 empresas, solo en el sector de las maquilas del rubro textil, dejando sin empleo a por lo menos 33,500 trabajadores. El principal problema de Honduras es el empleo y así lo demuestran las estadísticas. Este año, más de 386,000 personas estaban buscando un empleo, sin éxito; mientras que más de 1.5 millones de trabajadores, ante la falta de oportunidades en el sector formal, se refugiaban en el sector informal, con ingresos inestables, falta de seguridad social, alta vulnerabilidad económica, y 937,000 jóvenes pasaban a formar parte de los llamados “ninis”, aquellos que ni estudian ni trabajan.

La problemática no es desconocida para los que gobiernan, y mucho menos para quienes corren en estos momentos por los cargos de elección popular en disputa en las elecciones generales de noviembre, quienes, si bien reconocen que este es un problema grave, todavía no hacen públicos los planes y programas que tienen para enfrentarlo, una vez hechos gobierno.

Honduras demanda de estabilidad política, de seguridad jurídica y respeto irrestricto a su institucionalidad como punto de partida para que sus autoridades impulsen todas las políticas públicas que sean necesarias para la generación de empleos dignos y el fortalecimiento de su todavía endeble democracia