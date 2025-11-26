El horror de los femicidios suma y sigue

Kimberly era una niña de cinco años que fue violada y asesinada en el departamento de Santa Bárbara y Cristy, una de cuatro años que murió de un disparo, en condiciones que son investigadas por las autoridades policiales en Catacamas, Olancho. Elsy Xiomara, entre tanto, era una mujer de 38 años que fue encontrada sin vida por estrangulamiento en un hotel de Siguatepeque, Comayagua, y Delmis Sarahí, de quien no se detalló su edad, fue encontrada muerta en su vivienda de Olanchito, Yoro.

Todos estos casos sucedieron o se dieron a conocer ayer, justamente en la fecha en la que se celebra a nivel internacional el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en cualquiera de sus formas.

Estos son casos que solo reflejan la compleja y dramática situación en que viven las mujeres que nacen en Honduras, país al que ninguna de las autoridades que lo ha gobernado ha logrado generar e impulsar políticas públicas que garanticen el respeto irrestricto de sus derechos humanos.

Son casos que nos reflejan que no importa el lugar donde residan, la edad o condición social para ser víctimas de las más crueles formas de violencia.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de poner fin a la violencia que se ejerce contra las mujeres en el mundo y en este marco es que grupos de mujeres organizadas salieron a las calles para reclamar, en primera instancia, el respeto de sus derechos y exigir justicia para más de 240 mujeres que han sido asesinadas en 2025 y que se dé trámite a más de 100,000 denuncias de violencia contra la mujer en los juzgados y el Ministerio Público.

Queda esperar que los clamores de ellas sean escuchados, principalmente por quienes hoy en día corren por la presidencia de la República. Honduras no puede seguir contando sus muertas