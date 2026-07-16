El drama del trabajo infantil

El trabajo infantil está calificado como una de las peores formas de abuso y explotación hacia la niñez.

Unicef lo define como una de las realidades más desgarradoras y urgentes de nuestro tiempo, en la que millones de niños y niñas en todo el mundo se ven atrapados en situaciones de explotación.En Honduras, esta problemática va en crecimiento. Golpea a más de 261 mil menores de edad, quienes se encuentran en situación de trabajo infantil, de acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de 2025, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las causas por las que estos infantes están en las calles y no en un centro escolar están íntimamente relacionadas con los altos índices de pobreza que agobian a más del 60% de la población hondureña.

Son niños y niñas víctimas de políticas públicas escasas o ineficientes para garantizar cada uno de los derechos de la niñez contemplados en la Constitución y las leyes de la República.

De ahí que no sorprenda ver a miles de menores en las calles y avenidas de las principales ciudades del país, ofreciendo todo tipo de productos para agenciarse unas cuantas monedas que alivien la precariedad de sus hogares; y a muchos otros, forzados a realizar actividades peligrosas, principalmente en labores agrícolas, ganadería, silvicultura y comercio al por mayor y menor.

Desgraciadamente, un alto porcentaje de ellos también está siendo víctima de redes de explotación infantil, narcotráfico, maras, pandillas, trata y prostitución, lo que pone en riesgo inminente su integridad física, emocional y psicológica.

Las cifras son dramáticas y escandalosas, pero más doloroso aún es saber que cada número representa a un niño, una niña a quienes les estamos robando su presente y la oportunidad de construir un futuro un poco más digno.