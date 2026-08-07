¡EAA, reto cumplido!

En momentos en los que Honduras se enfrenta a grandes retos por el impacto del cambio climático y los efectos de la sequía -que tienen al borde del colapso las represas que abastecen de agua a la capital-, EL HERALDO ha cerrado con éxito uno de los principales programas educativos que en materia ambiental se impulsan en la ciudad y el país: las Escuelas Amigables con el Ambiente (EAA).

Este año se han unido a este proyecto 2,500 estudiantes del Centro de Educación Básica Rafael Pineda Ponce, Centro de Educación Básica Ramón Cálix Figueroa, Centro de Educación Básica Roberto Suazo Córdova, Escuela Roberto Sosa y Escuela de Varones Lempira.

Esta es una labor en la que -con el apoyo de importantes empresas del sector privado y del ámbito gubernamental- hemos logrado capacitar a miles de estudiantes, quienes han aprendido sobre el necesario respeto que los seres humanos debemos tener por nuestros recursos naturales y la importancia de proteger nuestro planeta.

Estamos conscientes de que los retos en este campo son muchos, pero también de que no podemos quedarnos de brazos cruzados y de que la educación ambiental de nuestros niños y niñas es una herramienta fundamental para hacerle frente a la crisis que nos agobia.

Resaltamos, por ello, los proyectos a ejecutar en cada uno de los centros educativos participantes que han sido propuestos por los propios estudiantes.

De ahí que nuestro compromiso siga firme para continuar con este proceso de formación y concientización, con la convicción de que solo a través de los procesos educativos se propiciarán los cambios que el país demanda en este y todos los campos de su diario quehacer, y conscientes de que el medio ambiente debe ser un componente integral de la formación académica de los niños y jóvenes.