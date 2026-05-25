Día del Periodista hondureño

Este lunes 25 de mayo se celebra en Honduras el Día del Periodista, “el oficio más bello del mundo”, en palabras del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Sin embargo, paradójicamente, es también uno de los más riesgosos en nuestro país, donde informar bajo amenazas, agresiones y censura se vuelve una realidad cada vez más común.En el ejercicio diario de sus labores, los profesionales de la información se enfrentan a múltiples barreras al actuar como auditores de la función pública debido a una creciente tendencia desde diferentes sectores sociales por inhibir, coartar, limitar y manipular la información.

La gravedad de esta situación ha sido documentada exhaustivamente por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Entre 2016 y marzo de 2026, el organismo registró al menos 154 quejas por desplazamiento forzado de periodistas y comunicadores sociales como consecuencia de su labor informativa. Asimismo, entre los años 2001 y 2026, reportó la muerte de 103 personas vinculadas a los medios de comunicación -incluyendo periodistas, locutores, fotógrafos, operadores, editores, camarógrafos y propietarios-, casos de los cuales el 88% se mantiene en la impunidad.Ante ello, el Conadeh ha resaltado firmemente que la labor periodística constituye una garantía esencial para la democracia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la formación de una opinión libre e informada, y que por ello, es imperativo garantizar que los comunicadores y trabajadores de los medios ejerzan su labor sin intimidaciones ni arbitrariedades.

Por todo esto, hoy reconocemos la valentía de los periodistas y medios de comunicación que se atrincheran detrás de sus cámaras, micrófonos y computadoras. Su labor es una herramienta de lucha frontal contra la corrupción, la impunidad y la opacidad, y un estandarte en favor de la transparencia y la defensa irrestricta del Estado de derecho. Estamos convencidos de que el ejercicio del periodismo, libre de mordazas y barreras, es el pilar que fortalece los principios democráticos que sustentan a nuestra nación.