Cristina al acecho

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina ya causan graves problemas en la región centroamericana, donde se reportan cinco personas desaparecidas en Costa Rica, mientras los demás países elevan las alertas ante posibles inundaciones y deslizamientos en sus territorios.

La región muestra, una vez más, su vulnerabilidad ante el cambio climático y los fenómenos naturales. Año con año, la época de verano deja miles de hectáreas destruidas por incendios forestales, así como intensas sequías que agravan las condiciones de pobreza de millones de habitantes, quienes se ven golpeados por la escasez de alimentos y agua potable.

Hasta hace un par de semanas, las altas temperaturas y la ausencia de lluvias tenían al borde del colapso a varias regiones de Honduras, principalmente a la capital del país, donde las autoridades se vieron obligadas a endurecer los horarios de distribución de agua debido a los bajos niveles de las represas.

Desde principios de esta semana, las autoridades de contingencia han elevado las alertas en nueve departamentos por las lluvias asociadas a Cristina y las posibles crecidas de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, así como por el incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.

Las precipitaciones ya han causado inundaciones en calles y avenidas de varias ciudades del país, provocadas por la obstrucción de los tragantes debido a la acumulación de basura que los ciudadanos no desechan correctamente.

Según las proyecciones de los organismos meteorológicos regionales, las condiciones climáticas asociadas a Cristina se extenderán al menos hasta el viernes, lo que obliga a la población a tomar todas las precauciones necesarias para preservar la vida.

Este es un llamado de atención para que, de una vez por todas, se impulsen políticas integrales que permitan al país hacer frente con éxito al cambio climático y reducir sus impactos humanos y económicos.