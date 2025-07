Crisis del CNE sin solución

Los políticos seguían ayer manteniendo sus posiciones alrededor de la crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras el organismo sigue paralizado por la falta de quorum para instalar las sesiones de pleno.

El consejero de Libre, Marlon Ochoa, se mantiene firme en no asistir a las reuniones mientras no se reviertan las decisiones tomadas en una de las últimas sesiones del pleno de magistrados este año, en la cual, con su voto en contra, se aprobó el pliego de condiciones para la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por considerar que no garantiza la transparencia del proceso electoral. Los consejeros suplentes se han unido a esta posición y no han atendido las convocatorias a sesiones de pleno.

La consejera Ana Paola Hall mantiene en firme su renuncia condicionada, que hasta la tarde de ayer no había oficializado al Congreso Nacional, mientras los liberales eligieron a su sucesor a la espera de contar con el apoyo de una mayoría calificada para concretar el nuevo nombramiento.Diputados de Libre anunciaron que no apoyarán la designación de los liberales y la candidata presidencial oficialista reiteró que no irán a las elecciones bajo las condiciones en que ha sido aprobado el TREP.El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en tono amenazador ha salido a pedir que el pliego de condiciones para el uso del TREP sea declarado nulo ya que a su juicio infringe la Ley Electoral e implica responsabilidad penal.

Mientras la conflictividad se eleva, la ejecución del cronograma electoral está paralizada, se profundizan las diferencias y crece la incertidumbre sobre la legalidad del proceso electoral de noviembre próximo.

Las voces desde diversos sectores de la sociedad siguen levantándose para demandar una salida dialogada a la crisis y el desarrollo de un proceso electoral transparente, que garantice el respeto al voto de los ciudadanos.

Por ahora, esos llamados siguen sin escucharse porque cada parte tiene su propia agenda y no el interés de buscar el bien común de la población en general.