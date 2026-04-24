Aumento a educadoras de CCEPREB

Resalta en el recién aprobado Presupuesto General de la República la asignación de partidas para el aumento salarial a los docentes y, dentro de este gremio, a un grupo cuya labor es tan invisible como vital: las facilitadoras de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB).

Estos centros surgieron para atender a la niñez de entre 4 y 6 años en comunidades rurales, postergadas o urbano-marginales con el objetivo de asegurar la estimulación temprana necesaria antes de enfrentar el reto del primer grado.

No obstante, la realidad detrás de esta noble labor es cruda: actualmente, unas 6,000 educadoras sostienen este sistema por un estipendio simbólico de apenas 1,000 lempiras mensuales.

Según las proyecciones oficiales, los incrementos para el magisterio nacional oscilarán entre los 1,800 y 2,000 lempiras mensuales.

En ese sentido, es alentador que la Secretaría de Educación haya anunciado que este beneficio también alcanzará a los maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y a las educadoras de los CCEPREB, aunque aún no se definan los porcentajes exactos.

Es un acto de justicia elemental que -tras décadas de entrega- se reconozca un incremento a este grupo que labora en condiciones de extrema precariedad, en locales que a menudo carecen de los requisitos pedagógicos mínimos y sin acceso a materiales didácticos básicos.

Este aumento debe ser solo el primer paso. El Estado está obligado a identificar partidas adicionales para mejorar la infraestructura y el equipamiento de estos centros.

En el actual contexto, las autoridades educativas no deben olvidar que dignificar el salario de las educadoras de los CCEPREB es vital, pero que también deben poner sus mejores esfuerzos para dignificar el entorno donde el niño aprende