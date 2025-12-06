Ante todo, somos compatriotas

De manera conjunta hagamos un esfuerzo sincero para superar el tradicional pensamiento dicotómico, maniqueo, que reduce y simplifica temas complejos a conceptos binarios: amigo-enemigo, bueno-malo, negativo-positivo, que nos conduce a un reduccionismo estéril y superficial carente de contenido significativo.

Solamente el diálogo honesto y permanente reemplaza al monólogo intrascendente e intentemos cuando menos la posibilidad de alcanzar acuerdos y consensos sólidos, honestos, duraderos.

El respetar y ser respetado aun si no logramos superar las discrepancias, sean estas ideológicas, culturales, políticas, revela madurez, flexibilidad y sabiduría. Cuando menos intentemos escuchar los puntos de vista ajenos que discrepan con los nuestros, con mentalidad abierta exenta de prejuicios, ideas preconcebidas, conceptos apriorísticos.

No utilicemos nuestros recursos y energías en ahondar heridas y divisionismos, por el contrario, tratemos de acercarlos para superarlos.

Usemos la lógica y la razón, sin herir los pensamientos y sentimientos del contrario. Debemos volver a unir e integrar a una sociedad y a un hogar común hoy dividido en campos antagónicos, aparentemente irreductibles. Remontemos la miopía, despojémonos de las vendas, orientando la visión hacia adelante, no hacia atrás y preguntémonos: “como podemos recíprocamente contribuir al bien común?”.

Inauguremos canales de reciproca comunicación, de doble vía, intentando alcanzar acercamientos mutuamente consensuados. De no hacerlo, el actual divisionismo ira inexorablemente creciendo y, con ello, dividiéndonos y debilitándonos aún más. Ese indeclinable compromiso se lo debemos a esta y a las futuras generaciones de hondureñas y hondureños, que heredaran bien una nación colapsada o bien fortalecida.