La Secretaría del Trabajo ha alertado sobre las falsas ofertas laborales en el extranjero, haciendo un llamado a verificar su legitimidad antes de aceptar una propuesta o viajar a otro país.

Estas vacantes se han masificado en diversas redes sociales, donde se prometen empleos en destinos lejanos como Rusia y Polonia, según se ha podido constatar en dichos espacios digitales. Sin duda, estas propuestas resultan atractivas para jóvenes y adultos -tanto hombres como mujeres- que, al no encontrar oportunidades en el mercado laboral hondureño, no dudan en aventurarse en busca de un mejor futuro.

Asimismo, las redes sociales están siendo utilizadas para difundir convocatorias a caravanas migratorias hacia los Estados Unidos, lo que ha llevado a las autoridades de ese país a reiterar que mantienen inalterable su política frente a la migración irregular.

Si bien es cierto que las plataformas digitales abren las puertas a un amplio mundo de información y conocimiento, también lo es que no todo lo que en ellas se publica es verídico. Cada día con mayor frecuencia, estos canales son aprovechados por redes criminales y delincuentes para ejecutar sus fines aviesos.

Tampoco se puede desconocer que las precarias condiciones económicas que golpean a Honduras vuelven seductores estos engaños. En la mayoría de los casos, terminan en estafas o exponen a las personas a situaciones de extremo peligro, tal como ocurrió con varios connacionales que viajaron a Rusia atraídos por estos mensajes y terminaron en el frente de batalla en medio del conflicto armado con Ucrania.

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La desesperación no debe marcar las decisiones de quienes tienen acceso a estas ofertas. El desempleo es una crisis que trasciende la simple falta de ingresos para cubrir necesidades básicas. Es un fenómeno estructural que profundiza la pobreza y la desigualdad, lo que obliga al Gobierno no solo a alertar sobre los fraudes en redes sociales, sino a impulsar políticas públicas capaces de garantizar oportunidades laborales para su gente en su propia tierra.