Si bien Honduras ha mejorado en los últimos años el acceso de su población a agua segura y agua potable, todavía enfrenta desafíos significativos para garantizarles la dotación de un recurso vital para el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Según estudios de organismos internacionales, al menos 7.5 millones de la población total no tiene acceso a agua potable y saneamiento seguro, y son miles los que se abastecen de camiones cisternas o de pozos sin tratar, cuyo líquido no es seguro o está contaminado.

La población rural y de los barrios urbano marginales la más afectada por la falta de agua y, por ende, la más expuesta a los problemas para la salud de las personas y la economía de las familias, que ello representa. La falta de acceso al agua perpetúa la pobreza.

En este contexto, esta semana se ha informado que la organización Water Mission desarrolla proyectos enfocados en llevar el vital liquido a varias comunidades en el país, priorizando a los más vulnerables.

Se dijo que desde que inició su apoyo para el país en 2007 hasta la fecha ha brindado servicios de agua, saneamiento e higiene a casi un millón de hondureños, a través de los diferentes proyectos que ejecutan en comunidades de los departamentos de Atlántida, Yoro, Olancho, Intibucá y Lempira.

En esas zonas se han apoyado a más de 866,000 personas con acceso a agua segura por primera vez; unos 73,000 hondureños con acceso continuo a agua segura; más de 100,000 personas han sido beneficiadas con soluciones de saneamiento y 39,000 con programas de higiene.

Estos esfuerzos deben aplaudirse por el impacto que tienen en la vida de las personas, principalmente en las más desprotegidas y olvidadas por quienes tienen el privilegio de que contar con el servicio en sus viviendas y dirigir las riendas del país