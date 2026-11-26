Hoy, 26 de noviembre, Diario EL HERALDO conmemora cuarenta y siete años de ininterrumpida vocación informativa; casi medio siglo dedicado a contar la realidad nacional mediante un periodismo regido por la objetividad, la veracidad, la imparcialidad y el rigor ético.

Ese ha sido y es hoy nuestro sello, forjado en el día a día gracias al apoyo irrestricto de los propietarios de esta empresa periodística, así como al trabajo tesonero, la tenacidad y el profesionalismo de sus periodistas, personal administrativo y equipo de apoyo logístico.

Juntos hemos contado los éxitos, las alegrías y las tristezas de los y las hondureñas en las diversas áreas de su accionar, compartiendo e impulsando sus anhelos, sus esperanzas y su lucha diaria por construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva en la cual desarrollar y cumplir sus sueños.

En este largo caminar hemos llevado en alto las banderas de la libertad de expresión y de prensa, conscientes de que ambos derechos son pilares de la democracia que con nuestro trabajo buscamos fortalecer, aun en medio de las adversidades y amenazas que muchas veces ello conlleva en un país catalogado, lamentablemente, como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

A pesar de las adversidades, continuamos y continuaremos cumpliendo con nuestro mandato de ser auditores del poder público, apoyando e impulsando con firmeza y contundencia la lucha contra la corrupción, la impunidad y la violencia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La fecha es propicia para reiterar a la sociedad hondureña nuestro compromiso de seguir informando con la responsabilidad que nos ha caracterizado desde todas nuestras plataformas impresas y digitales, honrando cada mañana la promesa que da sentido a nuestra historia: entregar, en sus manos, la verdad.