205 años de Independencia Patria

Como cada año, este 15 de septiembre, las calles de Honduras se llenarán de color, ritmo y juventud. Los estudiantes de secundaria serán los principales protagonistas de la fiesta cívica con la que Honduras conmemora 205 años de vida independiente de la corona española.

Las calles y avenidas de muchas ciudades a nivel nacional serán los escenarios principales desde los cuales se rendirá tributo a la patria amada y a los próceres que soñaron con una Centroamérica unida.

Los historiadores nos cuentan que para 1821, el istmo centroamericano -desde Chiapas hasta Costa Rica- albergaba a cerca de un millón de habitantes: un mosaico de pueblos indígenas, mestizos y criollos que sostenían, cada uno desde su región, una economía agraria y minera. En el caso particular de la provincia de Honduras, esa diversidad se traducía en riqueza productiva concreta: los cultivos de tabaco en el occidente, las vetas de plata en el centro-sur y la ganadería en las tierras de Olancho y Choluteca.

No obstante, esa riqueza chocaba de frente con el centralismo de la ciudad de Guatemala. Desde ese núcleo de poder, los comerciantes monopolistas imponían arbitrariamente los precios a los metales y productos agropecuarios de hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, concentrando el beneficio económico lejos de quienes producían la riqueza.

De ahí que hoy, celebrar la independencia no debe limitarse a un acto de nostalgia o mero protocolo. Mantener viva esta historia nos recuerda que las desigualdades y el anhelo de soberanía tienen un origen lejano. Las fiestas patrias son una oportunidad para honrar el pasado, pero, sobre todo, para asumir el compromiso cívico de construir la nación justa y próspera con la que soñaron nuestros libertadores.

¡Felices Fiestas de Independencia a todo el pueblo hondureño!