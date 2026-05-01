1 de mayo entre la precariedad y la esperanza

La celebración del Día Internacional de los Trabajadores encuentra este año al sector laboral hondureño frente a un complejo panorama, marcado por el alto índice de desempleo y la precariedad de los puestos disponibles.

Se cuentan por miles los hombres y mujeres que a diario salen a la calle, con un currículo bajo el brazo, en busca de una oportunidad laboral “decente”. En la misma línea, son miles quienes trabajan jornadas de ocho horas o más devengando menos del salario mínimo establecido, mientras otros tantos se enfrentan a la subocupación, deseando trabajar más pero sin encontrar jornadas completas.

Se estima, además, que entre el 70% y el 80% de la fuerza laboral opera en la informalidad; esto implica que carecen de acceso a la seguridad social (IHSS), de contratos formales y de las prestaciones de ley. Desde la academia se cuestiona la creciente precariedad de esta población, así como el desinterés de la clase política por buscar respuestas sostenibles a una problemática que hoy se ve profundizada por los despidos masivos en la administración pública.

Si bien esta semana se aprobaron incrementos al salario mínimo para quienes tienen la fortuna de contar con un empleo formal, la realidad es que los incontrolables aumentos en los combustibles, la energía eléctrica, el transporte y los productos de la canasta básica erosionan aceleradamente ese poder adquisitivo.

En medio de este panorama desafiante, los retos para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores siguen sobre la mesa. Más allá de la protesta, que este día se vea marcado por la esperanza de mayores oportunidades, salarios dignos, leyes que tutelen derechos de forma efectiva y programas de capacitación que abran nuevas puertas.¡Felicidades, trabajadores, en su día!