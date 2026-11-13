¿Y si temblara de verdad?

En 1995, a pocos días de cumplirse el décimo aniversario del devastador terremoto de México, me preparaba para salir de mi apartamento en la capital federal azteca con rumbo a la universidad, cuando noté que “algo andaba mal”.

Pasaron fracciones de segundo hasta que me percaté de que estaba temblando... y por intuición supe que no era un temblorcito cualquiera. Estaba en el tercer piso de un edificio en el centro, precisamente una de las zonas más afectadas con el terremoto de 1985, así que el movimiento se sentía bastante fuerte. “¿Qué hago?”, me pregunté en voz alta y yo, que había participado en un simulacro de sismo en la universidad la semana anterior, me desplacé sin pensarlo mucho hacia el marco de la puerta más cercana. De pie y estático en ese lugar, no pude evitar que una incómoda sensación de vulnerabilidad se apoderara de mí y terminé corriendo escaleras abajo para abandonar el edificio. Cuando salí a la calle, todavía temblaba y todo el vecindario se encontraba en la calle, alarmado y en ropa de dormir. Más tarde, en los noticieros, me enteré de que el sismo había sido de 7.3 grados, durado más de 40 segundos y provocado muertes en la ciudad de México, Puebla, Veracruz y Guerrero.

Lo que más recuerdo es que, siendo yo una persona poco acostumbrada a estos eventos, de nada me sirvió haber participado una semana antes en el simulacro, pues, llegada la oportunidad, no hice lo que tenía que hacer. Mi primera reacción fue adecuada (ubicarme bajo el marco de la puerta), pero me dejé llevar por el temor e hice lo que nunca debe hacerse: buscar las escaleras y salir huyendo del edificio a la calle. En pocas palabras, la actitud correcta frente a estas situaciones no puede aprenderse de un día para otro.

Después de la fatal experiencia de 1985, los mexicanos han desarrollado una cultura de prevención ante estas calamidades que incluye revisión de estructuras de edificios, construcción con parámetros antisísmicos, preparación de equipos de socorro y rescate expertos, señalización de rutas de salida, simulacros, responsables de evacuaciones en edificios, entre muchas más, que les permiten enfrentar mejor un evento similar. Gracias a estas acciones, lidiaron mejor con los dos terremotos de septiembre de 2017 (de 8.2 y 7.1 grados).

El 28 de mayo de 2009 vivimos en Honduras un terremoto de similar magnitud a los recientemente vistos en Venezuela, que dejó varias víctimas y graves daños materiales. En esa oportunidad, poco o casi nada pudimos hacer, sino esperar que el movimiento pasara, ya que el movimiento ocurrió de madrugada, mientras dormíamos. Aunque el susto fue mayúsculo -dada su singularidad y rareza-, es un hecho que no contamos con adecuada preparación si algo así ocurriera de nuevo y sobre las iniciativas llevadas a cabo para preparar a nuestra población sobre cómo reaccionar y actuar apropiadamente.

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Baste ver lo ocurrido en Venezuela (7.2 y 7.5 grados) y en Colombia (7.4) recientemente para hacernos esta pregunta: ¿estamos bien preparados si temblara de verdad? ¿Así... o más fuerte?