¿Y el patriotismo?

La Real Academia Española define patria como la “tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”, y patriotismo como “amor a la patria”. Ambos conceptos reflejan el sentimiento de arraigo, identidad y pertenencia que debe existir en cada hondureño hacia su nación.

En los últimos días, ha surgido un amplio debate sobre la costumbre de enaltecer las riquezas naturales, ofertas turísticas y potencialidades de otros países. Reconocer el éxito de otras naciones, especialmente las vecinas, no es incorrecto; el problema aparece cuando esa admiración se impone sobre nuestro patriotismo y debilita nuestra identidad nacional.

No es aceptable que, en el afán de reconocer las amenidades de otras naciones, algunos compatriotas se presten incluso a campañas gubernamentales extranjeras para dar a conocer internacionalmente las flaquezas de nuestro sistema, sin reconocer que Honduras también es un país de grandes riquezas naturales, extraordinario potencial turístico y una invaluable herencia cultural.

Aunque tenemos mucho por corregir y perfeccionar, en nuestros corazones debe prevalecer el amor por nuestra patria y el deseo de promoverla por lo que es: un paraíso bañado por dos grandes océanos, de islas paradisíacas, amplia biodiversidad, municipios rodeados de montañas y pinares que nos regalan paisajes extraordinarios, comunidades que conservan nuestras tradiciones, como los pueblos originarios, y un legado que nos vincula como uno de los epicentros más importantes de la civilización maya.

Esto tampoco es circunstancial; responde a factores sociales y políticos que, en medio de la polarización de los últimos años, han profundizado nuestras divisiones. Hemos llegado a considerar que ejercer el patriotismo es apoyar al gobierno de turno, o que señalar los flagelos del país es atacarlo cuando resulta antagónico a nuestro pensar. Y ahí está el error: los gobiernos y gobernantes son pasajeros, pero el prestigio de nuestra nación permanece.

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Si bien la política es determinante en la imagen de un país, como hondureños debemos preguntarnos no solo qué hace un gobierno por Honduras, sino qué podemos hacer nosotros para convertirla en una gran nación, evocando aquellas palabras del presidente Kennedy.

En nuestros corazones y conciencias debe prevalecer una certeza: cada hondureño, dentro y fuera del país, es embajador de la cultura, las tradiciones y el legado nacional. Es responsabilidad de todos hacer de Honduras una gran nación.

Cuando hagamos imperar nuestro patriotismo, entreguemos el corazón al crecimiento de las potencialidades de nuestra tierra y promovamos sus bellezas ante el mundo, comprenderemos la grandeza de esta nación y lo afortunados que somos de haber nacido en un país cinco estrellas.