La reciente visita del presidente Nasry Asfura a Washington abrió oportunidades importantes para Honduras. Sus reuniones con Marco Rubio, Kristalina Georgieva y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, colocaron sobre la mesa asuntos diplomáticos, financieros y económicos que requieren seguimiento y resultados concretos.

Especial relevancia tiene el encuentro con la directora gerente del FMI. Después del acuerdo técnico alcanzado en la sexta revisión del programa vigente, cuya aprobación definitiva corresponde al Directorio, el Gobierno busca negociar un nuevo acuerdo para los próximos años. La participación del gabinete económico, encabezado por el ministro Emilio Hernández Hércules, confirma la importancia de esta gestión.

El futuro programa debería preservar la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, pero también impulsar reformas que favorezcan la inversión y el crecimiento. La situación financiera de la ENEE, la calidad del gasto público y una política monetaria prudente merecen atención especial. Cumplir indicadores es indispensable; convertir esa estabilidad en empleo y bienestar constituye el verdadero desafío.

Las metas fiscales y monetarias deben responder a las condiciones nacionales, proteger la actividad productiva y acompañarse de políticas públicas que fortalezcan la competitividad, especialmente de pequeñas empresas y agricultores.

La reunión con el BID abre posibilidades para financiar infraestructura, energía y proyectos productivos. También resulta relevante la expectativa sobre la Cuenta del Milenio, cuya decisión de diciembre exigirá perseverancia técnica y diplomática. Honduras necesita proyectos bien estructurados, transparencia y capacidad de ejecución, no solamente anuncios de financiamiento.

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El encuentro con el subsecretario de Estado Christopher Landau permitió abordar oportunidades mediante la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional estadounidense.

Otro componente importante de la gira presidencial fue su participación en CEAL y en encuentros con empresarios, orientados a promover a Honduras como destino de inversión. Estas gestiones complementan las reuniones con los organismos financieros internacionales y las autoridades estadounidenses.

Debe reconocerse el trabajo de nuestro embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez. Su experiencia y gestiones contribuyen a mantener el diálogo bilateral y serán fundamentales para dar continuidad a los compromisos alcanzados.

Sin embargo, Honduras no debe confundir el acceso a los más altos niveles del poder en Washington con beneficios ya obtenidos. La cercanía con la administración Trump y nuestra participación en el Escudo de las Américas deben traducirse en reciprocidad. Persisten aranceles que afectan la competitividad y continúa la incertidumbre de más de cincuenta mil hondureños vinculados al TPS.

La cooperación en seguridad es valiosa, pero el país también necesita respuestas en comercio, migración, inversión y empleo. Cancillería, Embajada y gabinete económico deben coordinar una agenda con responsables, plazos y metas verificables.

El presidente Asfura ha abierto puertas importantes y corresponde reconocerlo. Ahora comienza la prueba decisiva: transformar la confianza política, el respaldo financiero y las negociaciones internacionales en inversiones productivas y oportunidades reales.Honduras no necesita únicamente una buena relación con Washington; necesita una relación que mejore la vida de los hondureños.