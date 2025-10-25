Voto masivo y transparencia

Honduras vive oscuros capítulos en su historia económica, social, política, democrática y moral. Militantes del partido Libre lucen el poder político del Estado con soberbia, altivez y menosprecio. Desde que asumieron el poder han utilizado el Poder Legislativo en forma ilegal, golpe tras golpe, fracturaron el Estado de derecho y la institucionalidad hondureña, hasta postrarse a intereses personales perversos, siguiendo lineamientos del Foro de Sao Paulo-Brasil, cuyas políticas ideológicas es el comunismo-socialista.

Esta simbiosis, gobierno de LIBRE y Foro de Sao Paulo, conducen al pueblo hondureño, a través de la violación de los derechos humanos, a una ruina económica que, con su impunidad y corrupción, recetan al pueblo un altísimo desempleo, una insultante e insoportable pobreza, miseria, hambre, ignorancia, enfermedad y muerte. El pueblo ha sido condenado a sobrevivir, no a vivir.

Estas políticas importadas, solo han traído a los hondureños miseria y desintegración. Además, de esta triste condición, en el gobierno de Libre el latrocinio de los recursos públicos es la orden del día, incremento de la violencia a causa de la inseguridad jurídica y ciudadana, desplome de la inversión, caída de la producción, degradación de los servicios públicos hasta convertirse en violación de los derechos humanos: “mortales servicios de salud e ignorantes servicios de educación”. La incapacidad administrativa ha sido un permanente insulto a la inteligencia y dignidad del pueblo hondureño.

En respuesta a toda esta humillación que el gobierno de Libre ha hecho, hay un inteligente y reflexivo pueblo, sin miedo, y que con el fuego de su amor propio, patrio, de la indignación y de la ira por el sufrimiento provocado, reacciona valientemente para defender su propia vida y la de su familia, este mismo pueblo el 30 de noviembre, día de las elecciones generales, saldrá masivamente a votar para dar “voto de castigo” a todos los candidatos del partido Libre, y, a los otros candidatos de los partidos políticos que han hecho comparsas en sus delitos de encubrimiento, impunidad, corrupción y narcotráfico.

El día de las elecciones generales, tiempo indicado, para que todos los ciudadanos salgamos masivamente a votar y elegir, otorgando “voto de castigo” a todos aquellos candidatos que nos han gobernado estando alineados con la corrupción y el narcotráfico, sean estos del partido Libre, Nacional y Liberal.

Ahora bien, ¿está el Consejo Nacional Electoral (CNE) preparado para garantizar una elección limpia, segura y creíble? ¿El CNE tiene debidamente controlados todos los factores de riesgo del proceso electoral? No hay margen para fraudes, ni para pactos oscuros; cada voto debe contar y cada ciudadano debe confiar. Sin transparencia, sin auditoría y sin credibilidad, la democracia es solo una máscara que cubre la maldad de la tiranía. El presente y el futuro de Honduras no se debe dejar en manos de una clase política corrupta. Queremos justicia y honestidad. Queda planteado