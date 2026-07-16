La violencia en las escuelas no es exclusiva de Honduras: es un fenómeno global que atraviesa sistemas educativos de casi todos los países, aunque con distintas intensidades. En Estados Unidos, los llamados tiroteos escolares -un eufemismo que disfraza masacres escolares- y el acoso entre estudiantes han crecido de forma alarmante. Datos de CNN y Gun Violence Archive registran 83 tiroteos entre 2023 y 2024 y 78 en 2025, con 32 muertos y 124 heridos.

La violencia en los espacios educativos no reconoce fronteras ni niveles de desarrollo.En Honduras, el reciente caso en una escuela de Morazán, Yoro, donde aparece involucrada una docente, volvió el tema a la agenda pública.

Pero más allá de la valoración mediática, urge analizar el fenómeno desde una perspectiva crítica y estructural. La violencia escolar no surge de manera espontánea: es la expresión de una sociedad marcada por desigualdad y exclusión. Convergen los desajustes comunitarios, la presencia de estructuras criminales y la fragilidad institucional.

Reducir la violencia escolar a un asunto de disciplina es simplista. Los análisis oficiales suelen buscar culpables inmediatos -estudiantes, docentes, padres de familia- sin cuestionar las condiciones históricas que alimentan estos comportamientos. La violencia en las aulas no es solo un fracaso educativo: es también un fracaso del modelo de desarrollo y de la capacidad estatal para garantizar derechos básicos.

A ello se suma la precariedad institucional del sistema educativo. La débil coordinación entre autoridades, comunidades y familias limita la prevención y la respuesta.El caso que motiva esta reflexión revela además inconsistencias institucionales: un conflicto que debió resolverse mediante instancias administrativas terminó en los juzgados comunes y desencadenó una intervención policial inusualmente rápida y exhibicionista. En un país donde homicidios, corrupción y violencia organizada enfrentan investigaciones lentas y recursos escasos.

Otro factor clave es la desestructuración familiar, producto de presiones económicas, migración forzada y violencia. Muchos niños crecen sin figuras afectivas estables; otros asumen responsabilidades adultas demasiado temprano. En numerosos hogares, el maltrato se normaliza y la violencia se convierte en lenguaje cotidiano, reproducido luego en la escuela.La escuela recibe estudiantes con profundas carencias afectivas y sociales y sin los recursos para reparar daños que exceden su función. Se le exige ser espacio de aprendizaje, centro psicológico, mediador social y refugio emocional. Se le pide resolver problemas para los cuales no fue diseñada.

La violencia escolar es, en realidad, un síntoma: el síntoma de una sociedad fragmentada, de instituciones débiles y de políticas públicas insuficientes. José Mujica lo resumió con precisión: “No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar”. En Honduras habría que ampliar la frase: no le pidamos al docente que repare los agujeros de la familia, de las instituciones y de una sociedad que ha postergado por décadas la solución de sus problemas más profundos.