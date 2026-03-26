Violencia de género en Honduras

El día de hoy no vengo solo a compartir cifras. Vengo a hablar desde el corazón sobre una realidad que nos exige conciencia y acción.La violencia de género no empieza con un asesinato. Empieza con el control, con los celos disfrazados de amor, con el silencio impuesto, con la humillación, con miedo. Es toda acción que daña, somete o limita a una mujer por el hecho de ser mujer. Cuando esa violencia se normaliza, puede escalar hasta su forma más extrema: el feminicidio. En Honduras, 36 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en lo que va de 2026, según el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Treinta y seis vidas apagadas. Treinta y seis familias marcadas para siempre.

La mayoría de estos casos ni siquiera llegan a los tribunales. Se quedan en expedientes incompletos, en investigaciones que no avanzan, en pruebas que se pierden, en familias que esperan respuestas que nunca llegan. Y cuando logran llegar a juicio, demasiadas veces la impunidad se manifiesta de otras formas: sobornos, apariencias de buena conducta, familias “perfectas” exhibidas en público... y los responsables son absueltos de todo pecado, como si nada hubiera pasado. Sin investigación profunda, no hay verdad. Sin seguimiento, no hay confianza. Y sin justicia, el mensaje que se envía es peligroso: que la vida de una mujer puede quedar impune.

La violencia también se reproduce. Por eso, la prevención es clave. Desde la casa, enseñar a hijos e hijas sobre respeto, límites y empatía es fundamental. Los niños deben aprender que la fuerza no da derecho, y los hombres que el poder no justifica el control. En la escuela y la universidad, incluir en el currículo educativo temas sobre género, masculinidades sanas, resolución pacífica de conflictos y cuidado emocional ayudará a construir relaciones más equitativas y saludables.

Además, es importante desarrollar actividades culturales y artísticas, campañas de sensibilización y programas de incidencia y gestión del conocimiento. Las campañas de radio recuerdan a la población que existe un problema silencioso que, además de generar dolor, termina con la vida de muchas mujeres. Cada organización puede contar con un manual de PEAS (Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual) para sensibilizar a la población y generar conciencia entre quienes toman decisiones, promoviendo leyes y presupuestos públicos que eliminen la violencia de género.

La violencia deja heridas visibles e invisibles: afecta la autoestima, la confianza y la capacidad de amar y relacionarse de forma sana. La educación afectiva y emocional desde la infancia es una herramienta de protección y prevención. Hoy hago un llamado respetuoso pero firme: necesitamos leyes que se cumplan, investigaciones diligentes, protección real para quienes denuncian y, sobre todo, una sociedad que enseñe a respetar, valorar y proteger la vida de las mujeres.

La violencia no comienza con un asesinato. Comienza con el silencio, la normalización y la indiferencia.