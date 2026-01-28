Víctor Meza: lucidez y capacidad analítica

Tales cualidades caracterizaron el intelecto de este compatriota sampedrano (1945-2022). Su trayectoria abarca desde estudios universitarios en la Unión Soviética, en donde fue eventualmente expulsado por sus crecientes cuestionamientos al “socialismo real” hasta ocupar el cargo de ministro de Gobernación en la administración Zelaya, desde donde ordenó un diagnóstico a nivel nacional del estado de la nación.

Sus escritos interpretativos de la realidad nacional nos permitieron contar con herramientas intelectuales para vincular hechos aparentemente no vinculantes. Su principal aporte historiográfico se intitula “Historia del movimiento obrero hondureño”, con el que complementa los aportes de Mario Posas.

Ideológicamente, se inscribió en posiciones de izquierda no dogmática, capaz de cuestionarla cuando era necesario.El haber fundado el Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), en 1980, representó un semillero de ideas y publicaciones, gracias a sus esfuerzos editoriales, contando para ello con un notable equipo de colaboradores(as) nacionales y extranjeros que periódicamente ofrecían análisis de coyuntura esenciales para la comprensión de los acontecimientos que -vertiginosamente- estaban sucediendo en las décadas críticas de los mil novecientos ochentas en adelante.

Justicia, corrupción, impunidad, relaciones civiles-castrenses, vínculos con los Estados Unidos, derechos humanos, sistema electoral, sociedad civil, constituyeron algunos de los ejes temáticos convertidos en libros y boletines, frecuentemente citados por otros autores.

Mario Posas Amador. Ceibeño. (1947-2024). Con estudios sociológicos en Costa Rica e Inglaterra, su talento y disciplina investigativa produjeron obras pioneras relativas al proletariado nacional. Lo conocí e interactué desde su inicial etapa académica en la UNAH, ya revelando para entonces su pasión por la investigación social. Nos legó obras que perduran, consultadas por académicos nacionales y foráneos que abordan la génesis, desarrollo, crisis de los trabajadores urbanos y rurales y sus organizaciones.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Matías Funes Valladares. Comayagüela (1952-2015). Político de izquierda, diputado, uno de los fundadores y primer candidato presidencial de Unificación Democrática, antes que se convirtiera en “partido bisagra” acomodado al mejor postor. Honesto e idealista, con un excelente sentido del humor. Autor de “Los deliberantes”, en que detalla el surgimiento, crecimiento, consolidación institucional de las Fuerzas Armadas hondureñas. “Soy Andreo Neda, el hombre que no quiso ser cucaracha”, rescata del olvido a un dirigente popular. “Valle, su tiempo y el nuestro” logró contextualizar la época y circunstancias vividas por el prócer, logrando interpretar las ideas y proyectos propuestos por el pensador a sus compatriotas. Un significativo aporte a la historia intelectual nacional.