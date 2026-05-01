Uruguay: recursos y su incidencia geopolítica actual basada en su neutralidad

Por: Junior Pérez, abogado y diplomático.

La República Oriental del Uruguay, nación con una dimensión territorial de 176,215 km2, durante décadas, ha sido reconocida como una de las democracias más estables de Hispanoamérica. La solidez de sus instituciones ha sido una de sus principales conquistas, su tradición diplomática y de neutralidad le ha permitido poder posicionar su diplomacia, pese a encontrarse en medio de dos potencias regionales importantes, Argentina y Brasil, con las que comparte sólidos y estrechos lazos históricos y diplomáticos.

Describir la geopolítica de Uruguay puede tender a causar confusiones y divergencias, en vista de que Uruguay ostenta una democracia plena y grado inversor, su estructura presenta fragilidades sistémicas ante shocks externos debido a su dependencia comercial de nichos productivos. La economía sigue siendo altamente dependiente de la exportación de commodities y servicios globales, donde históricamente ha sido parte de los ademanes que ha permeado en el Mercosur y su vertiginosa relación con la Unión Europea.

Uruguay siente la urgencia de flexibilizar el Mercosur para no quedar aislado, lo que genera fricciones diplomáticas agotadoras. A ello se agrega que en el bloque existen facciones ideológicas, lo cual impide que pueda abogarse en tener grandes avances comerciales en conjunto. Este frote ha motivado a que el gobierno actual, del Frente Amplio, se viera en la obligación de dar continuidad a la diplomacia de su antecesor en procurar un TLC con la República Popular China, encontrándose el estatus actual en “veremos” ...

El poder de Uruguay no radica en la coerción o la masa económica, sino en la autoridad derivada de su consistencia democrática, su poder diplomático articulador y su capacidad para especializarse en nichos de gobernanza global (derechos humanos, mantenimiento de la paz, sostenibilidad y el diálogo, que ha sido una de sus principales banderas).

A nivel geográfico, es vital resaltar la gran y valiosa ubicación que posee el territorio rioplatense, destacando su salida a la cuenca del Plata, desde donde salen grandes cantidades de materias primas a distintos mercados internacionales. También, su importante rol protagónico en la exportación de productos básicos tales como: proteína animal, granos, celulosa, resaltando su altísimo nivel de producción de carne. Si bien, esto lo hace como un gran captador de divisas, también lo convierte en una posición vulnerable, en vista de que las fluctuaciones de los mercados internacionales a veces hacen disparar los costos de flete y envíos, al igual que los conflictos bélicos que convergen en la actualidad, provocando así un impacto circunstancial, no solo en el Uruguay, sino en toda la esfinge de Hispanoamérica y el mundo.

Uruguay sigue siendo un país respetado. Pero en la geopolítica contemporánea el respeto silencioso no siempre alcanza para generar influencia. La “neutralidad activa” o “no alineamiento pragmático” emerge, no como ausencia de política, sino como una sofisticada herramienta geopolítica para maximizar el margen de maniobra en la competencia sistémica entre grandes potencias, evitando alineamientos excluyentes que comprometen su autonomía.

Así, la geopolítica prospectiva de Uruguay se constituye como el arte de proyectar y materializar una soberanía flexible y plena en un entorno cada vez más caótico, transformando algunas limitaciones geográficas y económicas en activos de conectividad material y virtual, aunque se mantienen en vilo la persistencia del desorden regional de sus vecinos más próximos.

Importancia de la Cuenca del Plata

La Cuenca del Plata, cuya superficie es de 3.1 millones de Km2, ha sido caracterizada como un eje estratégico para la navegación, donde el suministro del agua dulce y la generación de energía hidráulica, forman parte de su principal funcionamiento. Su importancia invita a una acción mancomunada de los actores principales ( Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay), donde ha mantenido una evolución constante y equilibrada, y de gran cohesión, cuya importancia se ha valido de la eficacia y eficiencia en el aprovechamiento de los grandes recursos naturales de la región.

En base a este recurso hídrico importante, el Uruguay cuenta con espacios de aguas termales, que son fuente de desarrollo y que a la vez son generadores de empleo en este importante sector.

Estos recursos, no solo son parte de la cuenca del plata, sino que se comparten con el acuífero Guaraní, este último un espacio de aguas subterráneas transfronterizas, por su importancia y características son pasibles de diversos riesgos y/o amenazas, frente a las que los Estados implicados deberán coordinar acciones.

Últimamente, los estados miembros, del cual el Uruguay es parte, han dinamizado una política energética para poder ir desplazando las fuentes tradicionales de generación de energía, avocándose a la realidad de estos recursos, han emprendido grandes conquistas en el ámbito de energías renovables cuya fuente derivan de estos valiosos recursos hídricos. Tal es así que Uruguay ha emprendido un plan de vender energía en calidad de excedente tanto a Argentina como a Brasil, recurso que son origina de estas fuentes, teniendo un impacto significativo en la geopolítica de los recursos naturales.

Regulación

La Cuenca del Plata desde 1969, mantiene un tratado regulatorio, el cual fue suscrito entre los países hoy miembros del MERCOSUR.( de hecho, este tratado, sentó las bases para la creación de esta unión aduanera, que hoy padece un status de imperfección).

Las generales de este acuerdo, buscaba promocionar la “formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos” que propendan entre otras cosas “a la utilización racional del recurso hídrico, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo”.

Finalmente, es preciso resaltar que, el Uruguay, como Estado, participa en un escenario geopolítico compartido con otros Estados vecinos, eso amerita que dentro del marco de nuestro derecho soberano saber coordinar y cooperar con los demás actores, con el fin de dar las condiciones de armonía en las relaciones regionales, cumpliendo con el espíritu de los acuerdos y tratados existentes.

Por más pequeño que sea como Estado, es vital resaltar que ha dado grandes muestras de que su postura neutral le ha hecho alcanzar grandes conquistas, las cuales han servido de gran aporte a muchas naciones amigas del país rioplatense. Hoy en día, si bien atraviesa un escenario interno con ciertas complejidades, no deja de ser un gran jugador en el tablero geopolítico de Sudamérica, lo cual, en un futuro con sus grandes riquezas y potenciales, seguirá siendo un gran referente para Hispanoamérica.