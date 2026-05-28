“Una mirada fraterna hacia el continente africano”

El Anuario Pontificio 2025, editado por la Oficina Central de Estadísticas Eclesiásticas de la Secretaría de Estado del Vaticano, señala que el mayor crecimiento porcentual de los católicos a nivel planetario se da en África, con un 3.13% anual, y que en ese continente es donde más aumentan las vocaciones sacerdotales y religiosas. África reúne al 20% de los católicos de todo el mundo y se caracteriza por un gran dinamismo: el número de católicos pasa de 272 millones en 2022 a 281 millones en 2023.

Entre los países del continente africano, en particular, la República Democrática del Congo se confirma en el primer puesto por el número de católicos bautizados con casi 55 millones. Le sigue Nigeria con 35 millones; Uganda, Tanzania y Kenia registran también cifras respetables. Cuenta con la población católica más joven del mundo; más del 65% de los africanos son menores de 35 años.

El itinerario del viaje papal reveló su clara intención de mostrar la diversidad del continente africano y, al mismo tiempo, subrayar su unidad dentro de la Iglesia universal. El Vaticano bautizó el tercer gran viaje apostólico internacional del papa León XIV a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial como “Un peregrino en África”.

En tal sentido, África volvió a ponerse en el centro de la conversación en los últimos días con la gira del papa León XIV, un recorrido que atrajo miradas por los países visitados, los encuentros y los mensajes que dejó a su paso. Más allá de la agenda oficial, el viaje realizado del 13 al 23 de abril de 2026 generó atención por los temas que tocó y por el contexto en el que se dio. Abriendo un espacio para pensar en qué significa la figura del Santo Padre y en cómo conecta con un mundo que, de distintas formas, atraviesa problemas muy similares, aunque en distintos contextos.

Más que un simple viaje, la reciente gira del papa León XIV por África terminó por dibujar una especie de mapa del mundo actual: uno marcado por “la desigualdad, la explotación y los conflictos, pero también por la esperanza”. A lo largo de once días, su periplo no fue solo para acercarse a los fieles, sino para poner sobre la mesa temas que atraviesan tanto al continente como al mundo: “La pobreza, la migración, la explotación de recursos, la corrupción y la convivencia entre religiones”.

Desde el inicio, la visita dejó claro que África no era un escenario cualquiera, sino un espacio donde la fe convive con tensiones históricas y desigualdades profundas, y donde el papa llevó un mensaje que combinó lo religioso con lo político y social.

África se ha convertido en una pieza clave en la Iglesia universal. Más allá de su peso demográfico creciente, destaca su “vitalidad pastoral”. Hoy día, uno de cada cinco católicos vive en suelo africano. Detrás de esa cifra hay comunidades que se expanden, parroquias llenas y una fe que, pese a la pobreza o la violencia, sigue generando pertenencia y esperanza.

Una vez culminado el periplo pontificio no estará simplemente cumpliendo una agenda. Estará señalando un mapa. Un mapa en el que el sur gana peso, en el que las fronteras tradicionales se diluyen y en el que el futuro de la Iglesia se escribe en múltiples lenguas, culturas y contextos. Al cierre de su recorrido, Vatican News subrayó que el propio pontífice dejó ver que el viaje no solo transformó a quienes lo recibieron, sino también a él mismo: “Me voy de África llevando conmigo un tesoro inestimable de fe, de esperanza y de calidad”.