Una crisis que no provocamos, pero sí la pagamos

El precio de los combustibles sigue subiendo sin respetar fronteras ni discursos, mientras golpea con mayor fuerza a las economías más débiles. Entre ellas está Honduras, que como muchos países que dependen de importar hidrocarburos, no está viviendo una crisis aislada, sino el impacto local de un problema global.

El alza internacional del petróleo, principalmente provocada por la tensión en Medio Oriente, repercute directamente en el territorio hondureño. No es un problema que se origine en el país, pero sí es el ciudadano quien lo paga. Se percibe en las tarifas de transporte, en el precio de los alimentos que suben sin explicación clara y en la factura de energía que se desborda cada vez más.Esta no es una crisis que Honduras pueda controlar.

El país no decide el precio del petróleo ni las disputas bélicas que lo empujan al alza. Lo que sucede en el exterior termina reflejándose aquí, aunque no tengamos injerencia. La economía hondureña no es la causa, pero termina recibiendo el impacto.Sin embargo, reconocer que el origen del problema es externo no exime de responsabilidad interna.

Al gobierno le corresponde reducir el impacto mediante la revisión de los mecanismos de regulación, transparentando la estructura de precios y fortaleciendo las políticas de alivio. Además, tiene la obligación de responder ante el problema de fondo: la alta dependencia energética y la poca capacidad de responder ante este tipo de golpes.Mientras tanto, la ciudadanía no habla de geopolítica, solo sabe que tiene que pagar.

La población reduce gastos, limita su consumo, cambia hábitos y disminuye su calidad de vida, porque el dinero, sencillamente, ya no alcanza.Honduras no enfrenta una crisis doméstica, sino una crisis que viene de afuera, con una profunda repercusión interna. Es una realidad que confirma que, en un mundo hiperconectado, los conflictos lejanos terminan impactando a quienes no tienen nada que ver con ellos.

En este escenario, el país no toma las decisiones globales, pero sí asume sus consecuencias. Y cada aumento del petróleo vuelve a mostrar la fragilidad de depender de un mercado que no se controla.

Por eso, el análisis del contexto internacional deja de ser un ejercicio académico para convertirse en una necesidad práctica. Más allá de resistir el golpe, hay una discusión que no puede seguir posponiéndose: cada aumento del combustible debe impulsar decisiones concretas para reducir la dependencia, diversificar fuentes y anticiparse a nuevas alzas, mitigando su efecto en la cadena de precios y al impacto directo en la economía de los hogares.