Un país donde hasta el dolor se administra mal

En los hospitales públicos de Honduras, donde la escasez suele ser más constante que el abastecimiento, hay historias que se repiten con la monotonía de una enfermedad crónica. Una de ellas es el posible desvío de medicamentos; entre estos, uno en particular que lleva años orbitando en la penumbra de la sospecha: el fentanilo.

No es un tema completamente nuevo. Desde hace tiempo, distintos actores del sector salud advertían que algo no cuadraba. El fentanilo, esencial para mitigar el dolor extremo en pacientes graves, comenzó a aparecer fuera de los circuitos estrictamente clínicos en circunstancias que hoy están bajo investigación.

La alarma cobró fuerza recientemente cuando el Colegio Químico Farmacéutico señaló un problema que muchos dentro del sistema ya venían observando. El punto no es el medicamento en sí -que sigue siendo indispensable en la medicina moderna- sino los vacíos de conocimiento, supervisión y control que pueden rodear su manejo dentro de los hospitales públicos.

La ausencia de profesionales expertos en el manejo de estos fármacos abre la puerta a irregularidades que no siempre obedecen a conspiraciones orquestadas ni a redes clandestinas perfectamente organizadas. En muchos casos, es consecuencia de controles débiles, inventarios imprecisos y responsabilidades diluidas en un sistema que ya opera al límite.

El fentanilo nació para aliviar el dolor, pero en contextos donde la supervisión se debilita y la institucionalidad se desgasta, incluso los medicamentos pueden cambiar de destino con demasiada facilidad.

El problema no es solo farmacológico, en el fondo es un síntoma del Estado. Cuando un hospital apenas puede garantizar guantes, jeringas o anestesia básica, resulta difícil suponer que tendrá mecanismos rigurosos para controlar sustancias altamente sensibles.

En Honduras, la administración pública de la salud muchas veces funciona como un edificio viejo que se mantiene en pie a pesar del deterioro. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen nuevas grietas de corrupción en sus paredes, entre ellas, el desvío de medicamentos.

El caso del fentanilo tiene, además, un eco internacional inquietante. En otras partes del mundo -sobre todo en Norteamérica- esta sustancia se ha convertido en uno de los rostros más dramáticos de la crisis de adicciones, tráfico ilícito y la falta de responsabilidad institucional.

Las advertencias llevan tiempo acumulándose y esta alerta no debería perderse en el ruido cotidiano de la carroña política ni en el ciclo efímero de las noticias. En definitiva, lo que está en juego no es únicamente el destino de un fármaco, sino la fragilidad de un sistema público que ya camina sobre una cuerda demasiado delgada.