Un acierto hacia el progreso nacional

Los gobiernos municipales tienen la tarea de reivindicar su posición en la organización territorial del Estado, haciendo valer su función como representantes directos de los intereses y necesidades de sus comunidades. Son la estructura de la administración pública más cercana a la ciudadanía, con mayor capacidad para gestionar soluciones inmediatas y políticas de beneficio local. Sin embargo, pese al reconocimiento que les otorgan la Constitución de la República, las leyes y su naturaleza como entes descentralizados con autonomía administrativa, financiera y normativa (dentro de su jurisdicción y con las limitaciones establecidas en las leyes), aún no logran desarrollar plenamente estas capacidades, lo que obstaculiza un desarrollo autosuficiente y diferenciado.

En este contexto, la descentralización se presenta como una alternativa real para fortalecer la autonomía local y promover el progreso municipal. En Honduras, garantizar un proceso efectivo requiere reformas estructurales y normativas, especialmente a la Ley de Municipalidades y a la Ley de Descentralización. No obstante, más allá del marco legal, es indispensable la voluntad política desde el Poder Ejecutivo y Legislativo para impulsar una agenda nacional de descentralización que articule a todos los sectores y fuerzas políticas.

Este proceso debe traducirse en la transferencia efectiva de competencias, capacidades y recursos. Un elemento clave son las transferencias municipales, establecidas en un 11% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (Art. 91 de la Ley de Municipalidades), porcentaje que históricamente no se ha ejecutado en su totalidad. Su cumplimiento representa un reto inmediato para el gobierno actual. Asimismo, es fundamental entender que la descentralización es un proceso progresivo, que debe desarrollarse por etapas, evitando decisiones apresuradas o motivadas únicamente por cálculos políticos.

Las expectativas de desarrollo municipal se mantienen vigentes. El gobierno actual tiene una oportunidad histórica para ordenar este proceso y corregir errores del pasado. Bajo el liderazgo del presidente Asfura, quien posicionó la descentralización como un eje central desde su campaña, se proyecta un impulso significativo. Su experiencia como exalcalde de la capital durante ocho años, con avances en infraestructura y desarrollo humano, respalda esta visión y fortalece la expectativa de un enfoque prioritario hacia los municipios.

La descentralización exige una atención constante del Estado y de la sociedad, especialmente tras intentos fallidos en administraciones anteriores. Fortalecer las capacidades municipales, con responsabilidad y sin distinciones, permitirá consolidar gobiernos locales más eficientes, capaces de atender con inmediatez las necesidades ciudadanas. Esto no solo impactará en el desarrollo local, sino que contribuirá directamente al desarrollo humano sostenible y al progreso nacional.