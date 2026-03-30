Tres locas lúcidas

Los espectáculos musicales han cambiado. Tras la pandemia los artistas vieron difícil convocar a conciertos masivos y se concentraron en salas que sólo llenaban centenas de espectadores, como Las Vegas, donde se exhiben hoy 70 shows por semana, de música y comedia a imitaciones (impersonations) de figuras célebres en el arte escénico.

Lo nuevo es más espectacular y se caracteriza por giras que comprenden varios continentes, toneladas de equipo llevado por tierra y barco (Serrat: 12 en Zaragoza), audiencias multitudinarias (Arjona juntó 230 mil fans en Buenos Aires pero en 30 conciertos; Shakira aglomeró 400 mil en El Zócalo una tarde).

Más atractivo: al orbe de las grandes galas lo presiden ahora mujeres. Raras son excepcionales, 30% buenas y 50% vendedoras de función, mediocres o imitadoras. Igual al engaño de 1960 cuando creíamos que la quinteta mexicana (Angélica María, César Costa, Alberto Vásquez, Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, de padres hondureños) creaba, siendo lo más que copiaban estilos gringos de rock.

Arrancamos con Stefani Joanne Angelina Germanotta (Lady Gaga. Marzo 28, 1986), compositora, actriz y cantante popular de suma versatilidad, reconocida como figura de influjo mundial y con ventas estimadas en 124 millones de discos. Ha explorado rock electrónico y techno pop, jazz y rock suave, así como actuado en películas (“Nace una estrella” (2018), con multitud de premios: BAFTA, Golden Globe, Grammy.

Única que ha vendido diez millones de copias de cuatro de sus discos y quien es concertista con mayor público. Fue la autora con el pago más alto en 2011 y ha recibido 16 premios Grammy, 22 MTV Video Music, dos Golden Globe, uno Sports Emmy, así como electa al Salón de Fama de Compositores. Se dedica a mejorar la salud mental de adolescentes y a proteger los derechos de grupos LGBTQ. Invierte en cosméticos veganos y en la fundación sin lucro “Born This Way”, que procura bienestar a los jóvenes (Wikipedia). Mujer de movilidad y calidad increíbles.

Cantante, compositora, productora, bailarina, multi-instrumentista, empresaria y actriz colombiana, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, con nombre artístico Shakira (Feb, 02, 1977) es reina del pop, y desde su debut en 1991 ha tenido repercusión en la escena siendo citada por inspirar e influir a generaciones de cantantes. Artista latina con mayores ventas discográficas en la historia (125 millones de álbumes).

Fusiona sonidos árabes y latinos, lo que la situó en la cima del mercado anglosajón como artista “crossover”. Su espectáculo “Las mujeres ya no lloran” ha recaudado 422 millones de dólares, con 3.3 millones de boletos vendidos.

Y de último la barcelonesa Rosalía Vila Tobella (Sep. 25, 1992), cantautora, productora, actriz y empresaria, con “tendencias experimentales que desdibujan el límite entre géneros”.

“Reimagina el flamenco mezclándolo con música pop y urbana”. “Con altura”, reguetón que marcó su inicio en la música urbana, vendió dos millones de copias y ganó un Grammy a mejor canción urbana. Ha colaborado con Bad Bunny, Ozuna, Billie Eilish, Travis Scott y Arca en impresionantes espectáculos que coreografía. Aunque le falta madurez, es un nuevo sonido flamenco heredado de sus predecesores.