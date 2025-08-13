Tres aportes bibliográficos

I. Buen viento y buena mar. El colega Alex García Arias, con el patrocinio de la Dirección de la Marina Mercante, ha publicado la obra “Historia de la navegación en Honduras”, respaldada por sólida documentación primaria y secundaria, particularmente para el período Colonial.

Incluye el auge y decadencia de puertos tanto en nuestra costa caribeña como en la del Golfo de Fonseca, los diversos intentos por construir una ruta terrestre que vinculara ambos mares, tratados de navegación y concesiones suscritas por Honduras durante los siglos XIX y XX, el surgimiento de la Marina Mercante.

Sugiero, para una futura segunda edición ampliada, incluir la organización de una flota integrada por cinco buques por Francisco Morazán, con el propósito de reunificar a Centroamérica al retornar del exilio; los bergantines Cruzador, Cosmopolita, las goletas Isabel II, Josefa, Asunción Granadina, “con esta flota realiza la primera operación anfibia en Centroamérica independiente, atracando en Acajutla y llegando con sus infantes de marina hasta Sonsonate, estableciendo su base naval en la isla Martín Pérez.” (Aguilar Paz, Enrique.

“El otro Morazán, el desconocido”, p.8). Adicionalmente, incluir la navegación fluvial, astilleros, naufragios, la base naval estadounidense en Puerto Castilla durante la Segunda Guerra Mundial. Felicitaciones por este excelente esfuerzo investigativo.

II. Presiones intolerables. Como parte de la colección Archivo Histórico del presidente José Azcona Hoyo (1986-1990), se publica por la editorial Erandique el “Informe de Gobierno 1988”, que revela tanto las condiciones internas, con sectores exportadores cabildeando por la devaluación del lempira, al igual que el Fondo Monetario Internacional, como las externas, en que la administración Reagan se oponía a la iniciativa de los mandatarios centroamericanos por poner fin a la guerra que pretendía derrocar al gobierno nicaragüense gobernando por el Frente Sandinista, financiando a los contras para desestabilizar la economía y aterrorizar a la población, obligando a Honduras a facilitar su territorio como santuario y refugio de los mercenarios integrantes de la ex Guardia somocista.

La resistencia del presidente Azcona se enfrentaba al chantaje de retirar las ayudas de la AID a Honduras. Su gobierno se ubica en el contexto de la última etapa de la Guerra Fría ocurrida en el istmo centroamericano.

III. El buen humor y la risa. La capacidad de divertir a una audiencia requiere de talento e ingenio especiales. Programas radiales de antaño: “El Indio Calcañal”, “Margarito Pérez y Pérez”, “Platicando con mi barbero”, cumplían en nuestro medio con tal propósito.

El colega Guillermo Varela, autor de “Cultura popular y sátira política en la radio hondureña. Carlos Salgado y sus historietas de Frijol el Terrible (1979-1983)”, editado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, analiza sus aportes como creador de Calixto el Telefonisto y de Frijol el Terrible, concluyendo que “su mayor valor fue introducir, a través del humor satírico, una sutil pero contundente crítica al orden social y político del momento”.

El sarcasmo, la ironía, el uso de hondureñismos por parte de este periodista, actor, músico y comediante, contribuyeron a la popularidad del programa de este compatriota, asesinado el 18 de octubre de 2007, crimen que ha quedado en total impunidad.