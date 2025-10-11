La propuesta del alcalde Aldana para los empleados del gobierno local durante el resto del año, es preocupante. El teletrabajo es una herramienta válida en ciertas condiciones, pero como nos volvieron suspicaces, es de temer que impulsada en plena campaña electoral, las verdaderas motivaciones no sean las de evitar el tráfico. Dudas, ¿no sería necesario que esta medida fuera sostenida con un plan claro de ahorro o de eficiencia? ¿Posee la AMDC las plataformas de supervisión remota y licencias indispensables? ¿Es que tienen una infraestructura tecnológica tan eficaz? Existen mecanismos de control. La negligencia, el ausentismo, no quedarían ocultos tras una pantalla. Serían obstaculizados, la emisión de permisos diversos. En la AMDC la presencialidad significa atención oportuna y directa. Se teme que se produciría falta de transparencia, retrasos y disminución de la calidad en el servicio. ¿Cómo sería la digitalización de trámites, por ejemplo, en barrios populares sin acceso al internet? Solo se profundizaría la inequidad. Pero es en el ámbito político donde suenan más las alarmas. A menos de 50 días de las elecciones generales, la impresión es que se trata de una estrategia para desmovilizar ciertos sectores, como para que operadores políticos afines queden ocultos y facilitar el uso indebido, discrecional, de los recursos, entre ellos, el tiempo, en sitios no supervisados. Teletrabajo sin transparencia promovería clientelismo e impunidad. Esta época electoral exige compromiso institucional. ¿Por qué optar por un repliegue burocrático? Algo no es lo que dicen. Sabemos que el alcalde Jorge Aldana, en efecto, es una persona de buen corazón, por lo que una idea tan sagaz no puede ser suya, se origina en la oligarquía melista. Ahí está el filón del caos y la opacidad en la coyuntura. Las mentes en constante ebullición para sostener en el poder a esa oligarquía melista en contra de la voluntad popular, no dormitan. No les haga caso, Alcalde Aldana. Nada bueno puede salir de ahí.