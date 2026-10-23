Tasa de Política Monetaria y tasas de interés

Con los datos disponibles hasta el momento, es muy difícil realizar una evaluación adecuada del impacto de la Tasa de Política Monetaria (TPM) sobre las tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario nacional.

Dado que la nueva TPM de 6.0%, aprobada el 18 de septiembre de 2026 por el Directorio del Banco Central de Honduras (BCH), entró en vigencia a partir del 21 del mes referido, para efectuar un análisis medianamente aceptable se debería contar con datos al 21 de octubre del corriente, pero el BCH hasta ahora únicamente ha publicado las cifras al 9 de octubre de 2026.

Con todo, la poca información disponible muestra que las predicciones alarmistas de una fuerte alza de las tasas de interés activas del sistema bancario nacional no se han cumplido, dado que las mismas han registrado leves disminuciones.

Así, mientras entre julio y septiembre de 2026 las tasas de interés activas sobre operaciones nuevas del sistema bancario aumentaron en 0.17 puntos porcentuales, pasando de 12.12% en julio a 12.29% en septiembre, al 9 de octubre de 2026 se registró una disminución de 0.15 puntos porcentuales, ya que en dicha fecha la tasa de interés activa fue del 12.14%.

Las tasas pasivas del sistema bancario ha mostrado algo un poco similar, ya que mientras entre julio y septiembre las tasas cayeron del 6.93% al 6.91%, equivalente a una reducción de tan solo -0.02 puntos porcentuales, al 9 de octubre dicha tasa registró una nueva disminución del -0.86 puntos porcentuales, debido a que en la fecha de octubre mencionada, la tasa de interés pasiva fue apenas del 6.05%.

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Respecto a similares fechas del 2025, las tasas de interés activas y pasivas de las operaciones nuevas efectuadas por el sistema bancario nacional han registrado una satisfactoria disminución, aunque su nivel se ha venido desacelerando.

De esa forma, mientras en julio de 2025 y julio de 2026 las tasas activas bajaron 3.84 puntos porcentuales (pp), en agosto cayeron 3.52 pp y en septiembre la diferencia se ubicó en 3.17 pp; sin embargo, al 9 de octubre de 2026 se produjo un alza, ya que la diferencia fue similar a la de octubre del 2025, debido a que ascendió a 3.52 pp.

Las diferencias entre las tasas de interés pasivas de los años 2025 y 2026 mostraron un comportamiento similar al de las tasas activas.

Así, mientras en julio de tales años la diferencia fue del 2.85 pp, en agosto bajó a 1.86 pp y en septiembre se ubicó en 1.52 pp. De igual manera, al 9 de octubre de 2026, la diferencia de las tasas de interés pasivas de las operaciones nuevas del sistema bancario registró un alza levemente inferior a las de julio de 2025, ya que la diferencia de dichas tasas fue del 2.24 pp.

Algo digno de hacer notar consiste en que las disminuciones anuales de las tasas de interés activas están comprendidas entre 3.17 y 3.84 pp, mientras las diferencias anuales de las tasas de interés pasivas van del 1.52 al 2.85 pp, mostrando un ritmo de contracción menos intenso que las activas.

De esa forma, lo bueno de los datos antes analizados consiste en que las tasas de interés activas están disminuyendo más rápidamente que las pasivas, lo cual es positivo para la economía nacional.