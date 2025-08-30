¿Somos una sociedad en decadencia?

Aparentemente sí. Actualmente, los dispositivos móviles son más inteligentes que muchas personas que usan estos aparatos, y es que hemos entrado a una era, donde todo se delega al chatGPT, al internet, y en lugar de leer, consultamos a Google. Muy pocos hacen el esfuerzo de leerse un libro completo. Naturalmente, todo se trata de conseguir información de la manera más sencilla, a través de videoclips de 1 minuto se quieren entender temas amplios y complejos; las personas repiten lo que ese vídeo dijo, sin contrastar absolutamente nada.

No quiero culpar a ningún dispositivo, ni tampoco a estos videoclips, pienso que son insumos necesarios y que como sociedad debemos hacer uso de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sin embargo, eso no puede ni debe serlo todo, debemos consumir información a la antigua, leyendo diferentes fuentes y haciendo nuestras propias conclusiones. Ahora muchas personas hablan sobre diversos temas, con base a lo que escucharon en el podcast de algún streamer. ¿Es esa una fuente válida para darle solidez a nuestros argumentos? Pienso que no.

Y es que ahora se le da mayor valor a lo que entretiene. Si no entretiene no sirve, según la lógica de varios, por ello, los políticos se han sumado al circo de hacer payasadas en redes sociales, porque saben que eso funciona, por eso, los referentes que tenemos como nación son los campeones de las batallas de TikTok.

Quiero aclarar que no estoy en contra del entretenimiento, es una alternativa como medio de esparcimiento sano para toda sociedad, pero resulta curioso que aspectos del entretenimiento se involucren en asuntos como la función pública. Este fenómeno no solo es de Honduras, sino de la región, donde celebridades del fútbol, de la televisión, terminan siendo la “solución” a los problemas de sus sociedades.

Es urgente hacer cambios estructurales, dar una batalla cultural para promover el conocimiento desde diferentes aristas, y no, no hablamos de adoctrinamiento, hablamos de que los jóvenes presten más interés a los asuntos políticos que a lo que sucede en cualquier reality show. Estamos claros que los mecanismos de acceso a información deben ser responsivos y estar al alcance de todos los sectores, pero el tipo de información que más se consume no es la que genera conocimiento, de hecho, es la antítesis del saber, por ello, hay más personas interesadas por la farándula, pleitos y romances, que en los proyectos de ley del Congreso Nacional o los cabildos abiertos de su municipio.

El sistema educativo debe entrar en una revolución, pero antes de ello, debe atender los problemas básicos que ha venido heredando por decenas de años, los padres de familia deben dar seguimiento a la información que sus hijos consumen (para ello también los papás debemos asegurarnos las fuentes de la información que consumen nuestros hijos), los políticos deben elevar el discurso de su debate para despertar interés, en fin, es una batalla de todos.