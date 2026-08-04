Seis meses después: el tiempo de las obras y los resultados

Seis meses representan un período demasiado corto para transformar un país, pero suficiente para definir un rumbo. El primer informe de gestión del presidente Nasry Asfura muestra una administración decidida a proyectar una imagen de acción permanente bajo el lema "Un Gobierno que Hace". Sin embargo, en política los informes son importantes, pero el verdadero juez sigue siendo la realidad cotidiana que viven millones de hondureños.

Sería injusto desconocer que durante este primer semestre se han ejecutado acciones concretas. La reactivación de obras de infraestructura, el ordenamiento parcial de las finanzas públicas, la reducción de la mora quirúrgica, la entrega de textos escolares, el fortalecimiento de la seguridad y la recuperación de relaciones con organismos internacionales constituyen señales positivas que evidencian voluntad de gestión y capacidad operativa. Son avances que deben reconocerse porque el país necesita instituciones que funcionen.

Pero gobernar no consiste únicamente en inaugurar proyectos o presentar estadísticas alentadoras. Gobernar significa transformar la percepción de incertidumbre en confianza ciudadana. Mientras el desempleo, el subempleo, la extorsión, el alto costo de la canasta básica y las deficiencias en los servicios públicos continúen golpeando a las familias, el ciudadano común difícilmente sentirá que el cambio prometido ha llegado a su hogar.

El gran vacío del informe gubernamental sigue siendo la ausencia de una estrategia integral de desarrollo económico con visión de largo plazo. Honduras necesita mucho más que administrar la coyuntura. Requiere una política nacional que convierta al agro, la agroindustria, la innovación tecnológica y la inversión productiva en pilares permanentes del crecimiento económico. Sin producción no habrá empleo; sin empleo no habrá bienestar; y sin bienestar será imposible construir estabilidad social.

La agricultura continúa siendo una deuda histórica del Estado. Modernizar el campo mediante riego tecnificado, investigación agrícola, asistencia técnica, financiamiento competitivo y capacitación especializada ya no constituye una opción política, sino una necesidad nacional. Un país que importa buena parte de sus alimentos difícilmente podrá aspirar a una verdadera soberanía económica.

Existe además un desafío que atraviesa todas las políticas públicas: el cambio climático. Honduras continúa reaccionando después de cada emergencia cuando debería invertir con mayor decisión en prevención, adaptación y resiliencia. La protección de cuencas hidrográficas, la restauración forestal, la gestión del agua y la infraestructura resiliente deben convertirse en inversiones prioritarias y no en simples respuestas temporales frente a cada desastre natural.

La situación financiera de la ENEE sigue siendo una de las principales amenazas para la estabilidad económica del país. Los subsidios alivian momentáneamente el impacto sobre los consumidores, pero no resuelven las causas estructurales de una institución que durante años ha drenado recursos públicos. Modernizar la empresa exige decisiones técnicas, combate frontal a las pérdidas, recuperación de la mora, transparencia administrativa y una gestión alejada de intereses políticos.

La descentralización administrativa a través de las oficinas regionales de las instituciones centralizadas y descentralizadas, especialmente mediante la entrega de maquinaria pesada a las municipalidades puede convertirse en una de las decisiones más acertadas de esta administración, siempre que esté acompañada por estrictos mecanismos de auditoría, supervisión y evaluación de resultados. La confianza ciudadana no depende únicamente de la inversión pública, sino de la certeza de que cada lempira se administra con eficiencia y absoluta transparencia.

Otro aspecto que requiere una profunda revisión es la estrategia de comunicación gubernamental. Gobernar también implica explicar, informar y escuchar. Cuando la comunicación institucional resulta insuficiente, el vacío es ocupado por rumores, especulaciones y confrontaciones políticas que terminan debilitando incluso los logros alcanzados. La transparencia no debe limitarse a rendir informes periódicos; debe convertirse en una práctica cotidiana.

El presidente Asfura también enfrenta el reto de consolidar un gabinete donde prevalezcan el mérito, la capacidad técnica y la ética pública sobre cualquier cálculo político. La ciudadanía observa con atención el crecimiento del aparato estatal, los altos salarios de algunos funcionarios y la incorporación de figuras cuestionadas. En tiempos de restricciones fiscales, la austeridad debe comenzar desde las propias instituciones públicas.

Los próximos meses serán determinantes para demostrar que el orden administrativo puede traducirse en desarrollo sostenible. Honduras necesita acelerar la generación de empleo formal, fortalecer la educación técnica, impulsar la inversión privada, combatir con mayor contundencia la corrupción y garantizar que las políticas públicas beneficien prioritariamente a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. El crecimiento económico solo adquiere sentido cuando reduce la pobreza y amplía las oportunidades.

La historia demuestra que los gobiernos no son recordados por la cantidad de anuncios que realizaron, sino por los cambios que dejaron. El actual gobierno aún dispone del tiempo necesario para consolidar una gestión transformadora. Pero ese tiempo avanza rápidamente. Los hondureños ya no esperan únicamente buenas intenciones ni discursos optimistas; esperan resultados verificables, instituciones sólidas y decisiones valientes que sienten las bases de un país más competitivo, transparente, resiliente y socialmente justo. Ese será, al final del camino, el verdadero legado que la historia habrá de juzgar.