San Pedro Sula nace

En 2019 el licenciado inf. Miguel Josué Rodríguez A., pasante de la Facultad de Ciencias Sociales en la UNAH, con apoyo académico del Mtr. Eliseo Fajardo Madrid (director del Archivo Municipal de SPS) y Dra. Mélida Velásquez, presentó su informe de práctica profesional, en que se reproduce el Decreto de división política de Honduras que -tras la creación de la república y su integración al sistema federal centroamericano- era conveniente impulsado por el prócer Dionisio de Herrera, Jefe de Estado que a su vez contaba con el apoyo de un joven llamado Francisco Morazán.

Reproduce lúcidamente Rodríguez, respetando la grafía de época: “Documento N° 7. El gefe supremo me ha dirigido el decreto siguiente. El gefe supremo en quien recide el poder ejecutivo del estado de Honduras, federado de la Republica de Centro América. Por cuanto: la Asamblea constituyente ha decretado lo que sigue: - La Asamblea constituyente del Estado de Honduras, considerando: que la división del Estado en Departamentos y partidos es muy necesaria para plantear el sistema de gobierno adoptado, y que aunque para verificarlo con toda la perfección pocible a su localidad y población, no tiene los datos necesarios, ni es fácil adquirirlos, mientras no se pongan los Gefes primeros que deben gobernarlos, ha tenido a bien decretar y decreta:

1.- El Estado se divide por ahora en siete departamentos: Comayagua, Tegucigalpa, Gracias, Santa Bárbara, Yoro, Olancho y Choluteca. Cada departamento comprende dos partidos: el de Comayagua su partido y de Guascorán: el de Tegucigalpa el suyo y de Cedros: el de Gracias, el suyo y el de Santa Rosa, el de Santa Bárbara el suyo y el de San Pedro, el de Yoro y el de Olanchito: el de Olancho el suyo y el de Danlí: el de Choluteca el suyo y el de Segovia” (...).

El licenciado inf. Miguel Josué Rodríguez reproduce el cuadro de Partidos formalizados para cada uno de los siete Departamentos, especificando en el de Santa Bárbara: “Departamento de Santa Bárbara Santa Bárbara (,) Celilac (,) San Pedro (,) Yojoa (,) Quimistán”.

“2.- La Asamblea hará las reformas que crea convenientes en esta División con mejores conocimientos. Comuníquese al gefe supremo del Estado para su publicación y circulación- Dado en Comayagua a 28 de junio de 1825= Jose Maria Donaire diputado presidente= Pasqual Ariza. D. Secretario. Al C. Gefe supremo.- por tanto. Ejecútese: lo tendrá entendido el secretario del y del Despacho a su cumplimiento, haciéndolo publicar y circular. Dado en Tegucigalpa a 28 de junio de 1825= Dionicio de Herrera.- Al C. Francisco Morazan. Y de orden del mismo (borrado) supremo lo comunico a V. para su inteligencia y efectos convenientes (roto) esperando acuse de recibo correspondiente. D. U. L. Tegucigalpa Junio 11 [fecha error] de 1825= Francisco Morazan”. (Fuente: ANH. Fondo Federal, Año 1824. Caja 4. Carpeta 1).

¡Qué maravilla de acervo documental! Asistimos a la primera reestructuración política emprendida por el ilustre Dionisio de Herrera hace 201 años y en que se observa que en Santa Bárbara destaca una pequeña urbe llamada a transformarse en polo económico y social del Estado. Y para mayor gracia se emite este decreto en el aniversario de fundación de la ciudad. La historia igual tiene magia