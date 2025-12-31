Rómulo E. Durón: sus múltiples aportes

Historiador, antólogo, traductor, discípulo de Ramón Rosa, perteneciente a familia de larga trayectoria en la función pública, de profesión abogado, don Rómulo nació en 1865, falleció en 1942. Su desempeño se inició como juez, alcanzando a ser ministro de Relaciones Exteriores y rector de la Universidad Nacional, editando su revista a partir de 1909, la de mayor antigüedad entre las publicaciones periódicas nacionales.

Fungiendo como canciller protestó el ingreso no autorizado de infantes de marina estadounidenses a la capital, remitiendo digna y enérgica nota al representante de Washington en Tegucigalpa, para ser remitida al Departamento de Estado, el 19 de marzo de 1924. “El Consejo de Ministros no puede menos que manifestar su sorpresa por el hecho del desembarco y la venida de ese cuerpo de soldados a esta capital, sin autorización del Gobierno de la República, y en consecuencia, la considera como un agravio a la soberanía e independencia del país”.

El eficiente rendimiento demostrado en los cargos a él encomendados y su vocación de servicio, le merecieron reconocimiento de sus contemporáneos y generaciones posteriores.

A él debemos el rescate de las pastorelas del Padre Reyes, al igual que de poemas y ensayos de diversos autores hondureños del siglo XIX, compilados en dos tomos -prosa y verso-, titulados Honduras Literaria; tradujo del inglés al español a bardos ingleses y estadounidenses; compiló los escritos de Policarpo Bonilla, parcialmente los de José Cecilio del Valle, adquiridos en Guatemala.

Estudioso de nuestros derechos soberanos en tierra firme e Islas del Cisne, publicó monografías histórico-jurídicas.

Con igual destreza, investigó y divulgó el último período colonial con “La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa bajo el gobierno de Mallol” y las primeras décadas independentistas con “Don Joaquín Rivera y su tiempo”, y la serie “Gobernantes de Honduras”, posteriormente continuada y ampliada por Víctor Cáceres Lara y Ramón Oquelí.

Esteban Guardiola: Editor, archivero, autor (1867-1953). Fundador, junto a otros compatriotas discípulos de Clio, la Academia Hondureña de Geografía e Historia (1926). Director del Archivo Nacional y de la Revista del Archivo y Biblioteca Nacional, publicación que reproducía valiosa documentación y artículos de fondo, de consulta obligada para el investigador. Autor de la biografía de su antepasado general José Santos Guardiola.

La ceguera que gradualmente afectaba su visión no le impidió continuar apoyando a la juventud deseosa de iniciarse en el conocimiento de nuestro pretérito.

A lo largo del tiempo, la familia Durón ha aportado a la cultura hondureña su intelecto y su proyección en diversos campos profesionales.