Repetimos lo que escuchamos

Repetir lo que alguien más dijo es una de las principales fuentes de información de muchos en esta sociedad. Repetimos lo que el medio de comunicación “X” dijo, lo que el sacerdote mencionó, damos por cierto lo que un vídeo en TikTok resaltó, y, lamentablemente, muy pocos se dan la tarea de pensar para tener sus propias conclusiones. Sé que no es fácil determinar qué tipo de información consumir y cuál no, ya que casi todos tienen sesgos, sin embargo, es menester de nosotros comprender eso y comenzar a contrastar información. No critico los sesgos, fielmente, no creo en la objetividad, estamos condicionados conforme a lo que nos rodea, y alguien, por muy coherente o neutro que pueda ser, tiene su sesgo. El problema no es ese, el problema es no reconocer esos desafíos y casarnos con ideas ajenas y darlas por ciertas solo porque “alguien más así lo dijo”.

Una de las cosas que más hago en este espacio es invitarles a corroborar fuentes, a ampliar el obturador de su visión para no quedarse solo con la opinión de algún influencer o lo que dijo cualquier columnista por acá. No hay nada mejor que llegar a conclusiones creadas por uno mismo luego de haber observado y analizado diferentes teorías.

Existe algo llamado el sesgo de confirmación, donde solo buscamos información que confirme lo que ya creemos saber. ¿Cómo vamos a aprender más si no queremos buscar más información o poner a prueba lo que creemos saber? Suena repetitivo lo que diré, pero como dijo Sócrates, “solo sé que nada sé”. Es una de las premisas de las que debemos partir si deseamos seguir aprendiendo aún más. Lo irónico en muchos casos es que logramos ver a muchos en diferentes medios de comunicación y espacios hablar sobre temas que apenas conocen, donde no buscan poner a prueba lo que creen saber, por eso los debates televisivos parecen el sketch de una película de comedia y no la discusión de políticos de “alto nivel” de un país subdesarrollado con problemas serios.

Debemos comenzar a formarnos aún más, a entender que el mundo se compone y funciona por intereses políticos, los cuales se logran ver desde los libros que nos enseñaron en primaria, las noticias que vemos por la mañana. Por eso, como lo dijimos en un par de columnas atrás, en muchos casos para aprender, debemos desaprender lo que creemos saber. Cuando comencemos a hacer ese ejercicio introspectivo, podremos observar en nuestro entorno, y comprender, que muchas de las cosas que creemos es porque nos las enseñaron y no porque las aprendimos por nuestra cuenta.