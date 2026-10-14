Recomponer el hemiciclo: el reto de Tomás Zambrano

El Poder Legislativo de Honduras es, antes que cualquier otra cosa, el termómetro donde se mide el pulso político y la salud institucional del país. Dirigir la cámara legislativa exige un equilibrista capaz de tramitar la diversidad ideológica sin ahogar el debate, pero garantizando la gobernabilidad necesaria para que el país avance. En ese escenario, la presidencia de José Tomás Zambrano Molina al frente del Congreso Nacional plantea un ejercicio de liderazgo que merece ser sopesado con rigor analítico, superando la estridencia del cortoplacismo político.

El primer mérito de la actual administración legislativa radica en la restitución de la certeza jurídica y la capacidad operativa del pleno. Tras un periodo de inestabilidad y confrontación estéril en años pasados, el Hemiciclo ha recuperado la disciplina en el debate y la fluidez en el trámite de proyectos de ley. Zambrano ha demostrado una capacidad técnica y pragmática para la articulación de consensos entre diferentes fuerzas parlamentarias, devolviéndole al Poder Legislativo el carácter deliberativo que exige la vida constitucional.Desde la perspectiva de los logros sustantivos, destacan las iniciativas focalizadas en el ordenamiento presupuestario, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la seguridad jurídica para los gobiernos locales. La ratificación de reformas orientadas al incentivo productivo y la protección del régimen de transferencias municipales reflejan una visión descentralizada del Estado. Estas acciones demuestran un compromiso explícito con la reactivación económica desde la trinchera legislativa. Congreso Nacional de Honduras

En el plano de la gestión administrativa interna, las decisiones orientadas al control del gasto, como la eliminación de privilegios en el alquiler de flotas vehiculares y el rigor en las deducciones salariales ante el ausentismo parlamentario, atienden un reclamo histórico de la ciudadanía. La contención presupuestaria y la exigencia de productividad hacia los diputados constituyen un paso adelante hacia la institucionalización de una cultura de rendición de cuentas en un órgano tradicionalmente señalado por el exceso.

Sin embargo, el ejercicio del poder nunca está exento de riesgos estratégicos, y es allí donde el análisis debe ser crítico. La Presidencia del Congreso representa, por su propia naturaleza y visibilidad, un trampolín natural hacia aspiraciones de mayor envergadura política. Para un líder con proyección como Zambrano, el mayor desafío consiste en administrar los tiempos sin permitir que las dinámicas preelectorales contaminen el trabajo ordinario del Hemiciclo, evitando que la agenda parlamentaria quede subordinada a la coyuntura de la contienda política.

Lanzar o permitir la percepción de una candidatura prematura conlleva costos elevados: desgasta la figura del titular ante la opinión pública, incentiva el enfrentamiento sistemático de las bancadas opositoras y genera sospechas infundadas sobre el uso de la plataforma institucional con fines proselitistas. La prudencia exige que el rol de presidente del Congreso preserve su peso institucional por encima de cualquier proyección personal o partidaria, garantizando que el debate legislativo no se convierta en un foro anticipado de campaña.

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Frente a este escenario, la oposición política ha intentado construir una narrativa crítica hacia la actual conducción del pleno. No obstante, sus cuestionamientos pierden fuerza moral y efectividad cuando chocan contra la memoria reciente de su propio desempeño. Quienes hoy señalan el trabajo de la directiva legislativa son los mismos que, al frente de la administración pública en la gestión pasada, dejaron un legado marcado por la parálisis institucional, el desorden fiscal y una manifiesta opacidad en el manejo de los recursos del Estado.

El contraste de enfoques resulta inevitable. El mensaje central de la actual gestión parlamentaria sintetiza la diferencia: "Nosotros estamos enfocados en corregir el rumbo, sanear las finanzas públicas y aprobar leyes de empleo; ellos critican porque cuando tuvieron la oportunidad de administrar, dejaron el país sumido en la ineficiencia y la opacidad." Este argumento no solo blinda el trabajo de la Junta Directiva, sino que ubica el debate nacional en el terreno de las realidades contables y la productividad real.

Para afianzar su legado y salvaguardar su perfil como un hombre de Estado con aspiraciones legítimas, Zambrano debe profundizar la estrategia del resultado tangible. La mejor manera de desactivar la retórica opositora no es entrar al juego de la descalificación, sino sostener un flujo constante de dictámenes aprobados en salud, educación y seguridad pública. La eficiencia normativa es el escudo más sólido contra el desgaste político.

Asimismo, resulta indispensable mantener abiertos los canales de diálogo transpartidario para la aprobación de reformas de amplio calado nacional. Demostrar que se pueden articular mayorías legislativas sin recurrir a la imposición fortalece la legitimidad de la Junta Directiva y proyecta la imagen de un liderazgo maduro, con capacidad para articular consensos en momentos de complejidad nacional.

La preservación de la austeridad interna no debe ser una medida coyuntural, sino un estándar permanente. Garantizar la máxima transparencia en la ejecución del presupuesto del Congreso y socializar de manera oportuna los dictámenes antes de su votación anulará cualquier intento de la oposición de cuestionar la legitimidad ética del trabajo parlamentario. La pulcritud en el procedimiento es la garantía de la vigencia de la ley.

En conclusión, la conducción de José Tomás Zambrano Molina al frente del Poder Legislativo muestra un balance favorable centrado en el orden, la productividad y el restablecimiento de la gobernabilidad. Si el titular de la cámara mantiene la mirada firme en las prioridades estructurales del país y posterga los afanes electorales para los tiempos que marca la ley, consolidará no solo una gestión legislativa de amplio calado, sino también las bases de una alternativa política seria, fundamentada en el trabajo, el temple y el servicio a la nación.