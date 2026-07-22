Prisma del desarrollo y la economía de colores (1/2)

El análisis económico tradicional ha clasificado la actividad productiva en sectores primario, secundario y terciario. Sin embargo, la complejidad del siglo XXI ha superado esta taxonomía clásica. Para entender las dinámicas globales actuales, la teoría contemporánea puede servirse del modelo “cromático”. Las “economías de colores” no son solo etiquetas comerciales; representan marcos conceptuales y prácticos para abordar la sostenibilidad, innovación, inclusión y la transformación digital. Este ensayo explora la esencia, algunos impactos y la interconexión de estas economías, perfilando su vínculo con el desarrollo humano moderno.

1. La economía verde: El fundamento de la sostenibilidad. La economía verde es quizás la más consolidada en el discurso global. Busca mejorar el bienestar humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Su significado profundo: cambiar el paradigma de que el crecimiento económico tradicional implica la destrucción del planeta. Existe un límite planetario en la toma de decisiones financieras. Su sentido práctico se materializa en la transición hacia energías renovables (solar, eólica...), la eficiencia energética en la construcción, la agricultura orgánica y otras. Su objetivo práctico es la descarbonización de la industria.

2. La economía azul: potencial de los océanos y la regeneración. A menudo confundida con la verde, la economía azul -impulsada originalmente por el economista Gunter Pauli- se enfoca específicamente en los ecosistemas acuáticos y en un modelo de producción que imita a la naturaleza. Significado profundo: sostiene que la naturaleza no genera residuos; el desecho de un proceso es el insumo de otro. Busca la eficiencia máxima utilizando lo que está localmente disponible. Sentido práctico: incluye la pesca sostenible, la energía mareomotriz, el turismo costero responsable y la biotecnología marina. Un ejemplo práctico es el uso de algas para crear bioplásticos o biocombustibles, recursos marinos sin alterar su equilibrio.

3. Economía naranja: el valor de la mente y la cultura. Popularizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la economía naranja abarca las industrias culturales y creativas. Comprende los bienes y servicios basados en la propiedad intelectual. Significado profundo: reconoce al talento, cultura y creatividad como recursos infinitos y motores. A diferencia del petróleo o los minerales, la creatividad no se agota con el uso; al contrario, se expande. Sentido práctico: observada en el cine, el diseño de software, videojuegos, la moda, la arquitectura y la música. Genera empleo juvenil masivo y permite a los países en desarrollo exportar identidad y valor agregado intangible.

4. La economía circular (o gris/plata en reconversión): El cierre del ciclo. Aunque la economía circular se asocia a menudo con la verde, su enfoque específico es la eliminación del modelo lineal de “tomar, hacer, desechar”. Significado profundo: filosofía que planifica la reutilización desde el origen. Desmantela la idea de “basura” y la reemplaza por la de “nutriente técnico o biológico”. Sentido práctico: rediseña productos para que sean reparables, sistemas de reciclaje avanzado, y modelos de negocio basados en el servicio (por ejemplo, alquilar iluminación en lugar de comprar bombillas).

Nos quedan en el tintero, las economías blanca, amarilla, violeta, plateada, y quizás otras surgidas en el talento humano empujado por las necesidades.