La economía global se mueve bajo dinámicas contradictorias donde los recursos vitales y los energéticos marcan el ritmo del desarrollo. Mientras el agua de Evian evoca pureza, exclusividad y un costo elevado por un recurso natural básico, el petróleo representa la cruda y volátil realidad de la geopolítica mundial. Esta paradoja entre el valor de lo esencial y el precio de lo estratégico se refleja con nitidez en las recientes discusiones internacionales y en sus efectos directos sobre las economías en desarrollo.

Durante la 52.ª cumbre del G7 (15-17 de junio en Evian-les-Bains, Francia), los líderes de las naciones todavía consideradas más ricas e industrializadas del mundo centraron su agenda en los acuerdos militares entre EE UU e Irán, la seguridad energética y la estabilidad de las rutas de suministro. En este contexto, el Estrecho de Ormuz permanece como punto focal de la tensión global. Por este angosto paso marítimo transita una quinta parte del petróleo mundial, y pareciera que por fin se irá recuperando el tránsito de crudo llevando a bajar los precios internacionales. El G7 busca asegurar el flujo energético frente a las incertidumbres geopolíticas, pero la conflictividad en esta ruta no solo eleva los riesgos de conflictos navales, sino que también añade una prima de riesgo invisible a cada barril que sale de la región.

A pesar de esta leve recuperación del tránsito y las tensiones en Ormuz, los mercados internacionales han experimentado una tendencia sorprendente: un descenso sostenido en el precio internacional del barril de petróleo crudo, todavía no trasladado a los precios internos. Factores como el aumento de la producción en América y la desaceleración industrial en las grandes potencias han generado una sobreoferta temporal. Sin embargo, la brecha entre el precio del crudo en Nueva York o Londres y lo que paga el ciudadano común en los países importadores evidencia una desconexión estructural profunda, similar a pagar el precio de un agua premium de Evian por un servicio básico.

Para los países netamente importadores como Honduras, este descenso internacional no se traduce de forma automática ni proporcional en un alivio para el bolsillo de la población. Parece que funciona el mercado solo cuando se trata de elevar precios. Existe la necesidad imperativa de un ajuste significativo en el precio interno de los combustibles. En la economía hondureña, el costo de la energía impacta directamente en la canasta básica, el transporte y la producción nacional. Cuando el crudo baja a nivel mundial, las fórmulas de fijación de precios locales, los impuestos y los márgenes de comercialización suelen ralentizar la reducción de los precios en las gasolineras.

Un ajuste real y significativo en los precios internos de Honduras es urgente para dinamizar la economía y aligerar la carga financiera de las familias. No es sostenible que, ante un mercado internacional a la baja, el consumidor hondureño siga pagando sus combustibles a precios que parecen competir con el agua de Evian. En el fondo, pareciera que ciertos intereses mercantiles consideran que la paz es un mal negocio y que anhelan se mantenga la psicosis bélica. El petróleo crudo puede estar perdiendo valor en los puertos de embarque, pero en las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula y el resto de comunidades, el acceso a una energía asequible sigue siendo un lujo tan costoso como el agua destilada en los Alpes franceses o suizos.