El periodismo bajo amenaza: informar en Honduras y América sigue costando la vida

El ejercicio periodístico atraviesa uno de los momentos más complejos, peligrosos y contradictorios de la historia contemporánea. Nunca antes la humanidad había tenido tantas herramientas tecnológicas para informar y comunicar, pero tampoco había existido un escenario tan hostil para quienes investigan, denuncian y exponen los abusos del poder político, económico o criminal. Honduras, América Latina y buena parte del mundo viven hoy una realidad donde ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo.

En Honduras, las cifras reflejan una situación alarmante. Entre 2001 y 2026, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró el asesinato de 103 personas vinculadas a medios de comunicación, entre periodistas, locutores, camarógrafos y propietarios de medios. Detrás de cada número hay familias destruidas, investigaciones inconclusas y una sociedad que pierde voces fundamentales para la democracia. Lo más preocupante es que más del 88% de estos crímenes permanecen en la impunidad, consolidando un “manto de impunidad” que alimenta el miedo y la autocensura.

La violencia no es el único mecanismo de presión contra la prensa hondureña. En 2025, el CONADEH atendió 208 quejas relacionadas con presuntas violaciones a las libertades de pensamiento y expresión. Entre ellas destacan denuncias por censura, restricciones al derecho de expresarse, afectaciones a la reputación, divulgación indebida de información personal y campañas de intimidación. Estos hechos evidencian que el problema no se limita a la violencia física; también existe una presión sistemática orientada a debilitar el ejercicio libre del periodismo.

La vulnerabilidad del sector se agravó particularmente entre 2022 y 2025. En ese período fueron asesinados 13 trabajadores de medios de comunicación en Honduras y, según los registros oficiales, únicamente tres casos concluyeron con condenas judiciales. Más de 80 medios de comunicación del país han sufrido la muerte violenta de uno o varios de sus colaboradores. Esta situación provoca temor en las salas de redacción y obliga a muchos periodistas a evitar investigaciones sensibles relacionadas con corrupción, crimen organizado o conflictos políticos.

Sin embargo, Honduras no es un caso aislado. El ejercicio periodístico en las Américas ha sufrido un retroceso dramático durante los últimos 25 años. Organismos internacionales coinciden en que la región enfrenta uno de sus niveles más bajos de libertad de prensa debido al incremento de la violencia, el acoso institucional, la impunidad y la precarización económica de los medios. En muchos países, la prensa independiente trabaja bajo constantes amenazas provenientes tanto del crimen organizado como de sectores políticos intolerantes a la crítica.

México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de escenarios de guerra. En los últimos 25 años, alrededor de 150 periodistas han sido asesinados en ese país. A esto se suman nuevos focos de violencia en Ecuador y Perú, donde las crisis de seguridad y la expansión de bandas criminales han incrementado las agresiones letales contra comunicadores. En muchas regiones del continente, informar sobre narcotráfico, corrupción o estructuras de poder local equivale prácticamente a firmar una sentencia de muerte.

El problema central sigue siendo la impunidad. En América, alrededor del 85% de los crímenes contra periodistas nunca reciben castigo judicial. Esta ausencia de justicia genera un efecto devastador: la autocensura. Muchos periodistas dejan de investigar determinados temas para proteger su vida y la de sus familias. Así surgen las llamadas “zonas de silencio”, lugares donde la ciudadanía deja de recibir información confiable porque investigar resulta demasiado peligroso.

A nivel global, la situación tampoco es alentadora. En las últimas dos décadas, más de 1,500 periodistas han sido asesinados en el mundo por razones vinculadas directamente con su trabajo. Según Reporteros Sin Fronteras, solo en 2025 América Latina y el Caribe registraron 17 asesinatos de periodistas, equivalentes al 26% del total mundial de comunicadores asesinados ese año. Estos datos confirman que la violencia contra la prensa dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza estructural contra la democracia.

Pero el deterioro no solo proviene de actores criminales. Gobiernos de distintas tendencias ideológicas han normalizado campañas de estigmatización contra medios críticos, promoviendo discursos que desacreditan a periodistas, restringen el acceso a la información pública o utilizan mecanismos judiciales para intimidar. En países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, el periodismo independiente opera prácticamente bajo condiciones de clandestinidad, mientras decenas de comunicadores han optado por el exilio.

Frente a esta realidad, la defensa de la libertad de prensa ya no puede ser una tarea exclusiva de periodistas o medios de comunicación. Debe convertirse en un compromiso de toda la sociedad. Un país donde los periodistas son asesinados, perseguidos o silenciados es un país donde la ciudadanía pierde su derecho a saber. La democracia no se debilita únicamente cuando se cierran medios; también se erosiona cuando el miedo obliga a callar.

Honduras necesita fortalecer urgentemente sus mecanismos de protección a periodistas, combatir la impunidad y garantizar investigaciones independientes y transparentes. Pero también requiere construir una cultura de respeto a la crítica, tolerancia al debate y acceso libre a la información pública. Sin prensa libre no hay fiscalización del poder, ni transparencia, ni verdadera participación ciudadana.

El periodismo no debería ser una profesión de héroes ni de mártires. Su función esencial es servir a la sociedad mediante la búsqueda de la verdad y la vigilancia permanente del poder. Defender a los periodistas no es proteger privilegios corporativos; es proteger el derecho de todos los ciudadanos a vivir informados, libres y conscientes de la realidad que los rodea.