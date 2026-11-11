Péndulo político ampliado, giros y balances (II)

Como ya hemos dicho, la figura del péndulo político continúa sirviendo para entender un poco más las tendencias de los procesos electorales en las democracias de diverso tipo y monitorear la correlación de fuerzas político-económicas en el sistema internacional. Proporciona muchas luces para evaluar el balance o desbalance entre fuerzas progresistas y conservadoras. En la coyuntura actual, el péndulo se vuelve más complejo porque no es único, sino que pareciera ser un conjunto de péndulos según la región o el continente, que termina consolidándose en uno solo y universal, el cual brinda una idea de cómo marcha el mundo mismo, que afortunadamente es multipolar.

Las principales oscilaciones del péndulo o del conjunto de péndulos se dan, definitivamente, entre los extremos de izquierda y derecha. No obstante, no son los únicos en “contienda”, ya que, además de las diferentes “tonalidades” de la izquierda, también existen distintos grados en la derecha. En algunos casos, hasta resulta difícil identificar los grados de conservadurismo o progresismo y no siempre se logra «mapear» la totalidad de las ideas y las complejidades humanas, según sea el tema en debate. En última instancia, sigue siendo cierto que cuanto más dogmática o extrema es la gestión de un gobierno en situación de desgaste, mayor es la reacción ciudadana. El ejemplo reciente y más claro es precisamente Estados Unidos, donde los sondeos y pronósticos no se equivocaron y tan solo flaquearon al calcular la profundidad de la derrota de los republicanos.

El giro de 180 grados que ha resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos seguramente conducirá a otros “giros”, tanto en la política como en la economía internacional. El principal y alentador giro se está reflejando en los precios del petróleo, con caídas vertiginosas que hasta ahora se calculan entre un 25 % y un 30 % en pocas horas bursátiles, equivalentes a los aumentos acumulados en los tres meses previos. La derrota (o el conjunto de derrotas) del todavía presidente Trump ha sido recibida como un resultado saludable, en aras de la desescalada de los conflictos militares que han generado angustia mundial. Un giro similar, aunque más complejo, se espera en la guerra arancelaria que la administración estadounidense desparramó sobre el mantel del comercio internacional.

Tanto el petróleo Brent como el Texas van cayendo de precio. La tendencia hacia el final de la guerra contra Irán (negociada o no) se avizora, aunada a la casi segura, pero todavía no consumada totalmente, salida de Netanyahu del poder en Israel, lo que confirmaría los pronósticos del péndulo.

No obstante, el péndulo, o su conjunto, no se detiene y próximamente vienen nuevos procesos decisivos en España, Francia, Argentina y el proceso electoral regional intermedio en México. Tanto para España como para Francia, los pronósticos son favorables para la derecha. Se percibe un giro hacia la derecha española en los comicios del 29 de noviembre, impulsado por el crecimiento de Vox y la ventaja del PP frente al PSOE. Para las rondas de mayo y abril de 2027 en Francia, el partido Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, registra un 57 % de probabilidad de ganar la presidencia, frente a un 43 % para otras fuerzas políticas. Para octubre de 2027 en Argentina, se pronostica que el gobierno de Javier Milei intenta consolidar una mayoría social estable frente a la volatilidad pendular de la región.