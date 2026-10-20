Patriotismo, turismo y responsabilidad ciudadana

Cada año, la Semana Morazánica brinda a los hondureños la oportunidad de descansar, compartir en familia y descubrir nuevos destinos turísticos al interior de nuestro país. Durante estos días, el movimiento de compatriotas hacia El Salvador, Guatemala y Nicaragua nos invita a reflexionar sobre nuestras preferencias turísticas y, más allá de ellas, sobre la manera en que entendemos el sentido de pertenencia.

Por supuesto, cada ciudadano tiene la libertad de elegir dónde disfrutar sus vacaciones. Viajar a un país extranjero no necesariamente significa una falta de patriotismo, así como vacacionar dentro de nuestras fronteras no convierte automáticamente a nadie en mejor hondureño. La reflexión es otra: ¿qué factores influyeron en las decisiones turísticas de muchos compatriotas para elegir otros destinos?

Nuestro país posee playas hermosas, montañas, pueblos históricos, una gastronomía diversa y una riqueza natural extraordinaria. No se trata de tesoros desconocidos para la mayoría de los hondureños, sino de riquezas que forman parte de nuestra identidad y la oportunidad de mejorar la economía de numerosas comunidades. El desafío consiste en mantener vivo el interés por conocerlas, valorarlas y contribuir a que el turismo interno continúe siendo una fuente de empleo y bienestar para las familias hondureñas.

Sin embargo, sería injusto atribuir esta reflexión únicamente a los ciudadanos sin reconocer los factores que influyen en sus decisiones. La poca innovación en la infraestructura de algunos destinos, las dificultades de acceso, los costos elevados y la calidad de algunos servicios pueden inclinar la balanza a favor de otras opciones. Promover el turismo nacional exige algo más que una invitación a conocer Honduras: requiere que la experiencia de viajar por el país resulte atractiva y accesible.

Apoyar el turismo nacional no debe entenderse como una obligación moral ni como una competencia frente a nuestros países vecinos. Tampoco sería razonable exigir a los ciudadanos que elijan destinos a lo interno de nuestro país si existen todavía aspectos desde la experiencia del turista que necesitan mejorar. Se trata de reconocer el valor de nuestras riquezas y comprender que su aprovechamiento puede generar beneficios colectivos para muchas familias.

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Podemos viajar al extranjero, admirar otros países y disfrutar de sus atractivos sin renunciar a nuestro orgullo por Honduras. El patriotismo no se mide por el lugar donde decidimos descansar. Se manifiesta, sobre todo, en la forma en que, como ciudadanos, tratamos a nuestra tierra y contribuimos al bienestar común.

Elegir dónde vacacionar es una decisión personal; contribuir al bienestar de nuestras comunidades es una responsabilidad compartida. Porque el verdadero sentido de pertenencia no se limita al orgullo que sentimos por nuestra Honduras, sino que se expresa en la voluntad de cuidarla, valorar sus riquezas y aportar, desde nuestras propias decisiones, a su desarrollo