La paradoja de Paraguay no solo reside en su herencia autoritaria (desde el Doctor Francia hasta el Partido Colorado), sino en el desmantelamiento de su sistema financiero y previsional. El colapso del banco Ueno, que congeló depósitos y jubilaciones de casi tres millones de paraguayos, expone el peligro de entregar el patrimonio público a liderazgos inescrupulosos.

Este escenario es la consecuencia directa de un modelo donde la tecnocracia se convierte en el disfraz de la cleptocracia, afectando de manera directa la vida material y el porvenir de sus ciudadanos. La destitución de Santiago Peña por desfalco financiero expone el fracaso de las democracias tuteladas. Su gestión, marcada desde el inicio por denuncias de fraude, revela una grave complicidad internacional.

Organismos como la OEA y misiones de observación actúan como notarios de la ilegalidad al validar procesos amañados bajo la excusa de la estabilidad. Así, otorgan un barniz de legalidad formal a regímenes que carecen por completo de legitimidad ética y operativa. El escudo geopolítico, apuntalado por el alineamiento irrestricto de Peña con Washington como un aliado fiel en el plano continental, sirvió de fachada externa para ocultar la putrefacción interna.

Mientras la diplomacia internacional aplaudía el supuesto orden y la seguridad, los sectores políticos en el poder operaban con absoluta impunidad para desfalcar los recursos del pueblo. La entrega del control del Banco Central y de las cajas de pensiones a círculos de interés empresarial provocó un vacío de solvencia que dinamitó el consumo y la paz social.

La lección paraguaya es de una urgencia continental. Cuando los ciudadanos se ven forzados a someterse a rituales electorales viciados -donde la autoridad electoral local es juez y parte, y los organismos internacionales actúan como cómplices burocráticos-, la democracia se vacía de contenido.

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El resultado es el desamparo absoluto de la población civil, cuyos ahorros de toda una vida y estabilidad económica quedan a merced de redes de corrupción protegidas por la impunidad diplomática. Romper este ciclo exige comprender que la legitimidad no se agota en las urnas convalidadas por la diplomacia; se defiende impidiendo que el futuro financiero de una nación sea el botín de gobernantes sin escrúpulos.

La coincidencia entre la caída de Peña y el fin del gobierno Donald Trump desnudó la vulnerabilidad de un régimen subordinado a la validación externa. Sin el blindaje de Washington, el oficialismo en Asunción pierde su contención ante una sociedad movilizada y una oposición que, por presión callejera, forzó un juicio político unánime tras rechazar una renuncia decorosa.

La prisión preventiva para Peña y la intervención de sus socios son el epílogo de un modelo de fachada y desregulación financiera que descuidó los servicios básicos e institucionales. Este despertar plantea el desafío urgente de refundar el pacto social con transparencia real, dejando atrás privilegios corporativos que, una vez más, socializaron las pérdidas de una riqueza mal distribuida.