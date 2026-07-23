Nacer en Honduras

La tradición humanista y religiosa ha colocado a la infancia en el centro de la protección moral. José Martí afirmaba que “los niños nacieron para ser felices”; el evangelio de Mateo recoge la frase de Jesús: “dejad que los niños vengan a mí”; Oscar Wilde sostenía que la mejor manera de formar buenos ciudadanos es garantizar la felicidad de los niños. Sin embargo, en Honduras estas referencias funcionan más como recordatorios de una deuda histórica que como principios vigentes. Dos de cada tres niños -aproximadamente el 67%- nacen en condiciones de pobreza extrema, según estimaciones oficiales. De los más de 150.000 nacimientos anuales, alrededor de 100,000 bebés ingresan a la vida en un contexto de vulnerabilidad severa, marcado por carencias materiales, exclusión social y limitaciones estructurales que condicionan su desarrollo desde el primer día.

La reproducción intergeneracional de la pobreza se evidencia en el sistema educativo. Un millón doscientos mil niños y jóvenes están fuera de las aulas, y la deserción escolar supera los 45,000 menores. Las causas son conocidas: trabajo infantil, insuficiente cobertura educativa, precariedad económica de los hogares y ausencia de políticas públicas sostenidas. En los informes regionales, Honduras aparece sistemáticamente en los últimos lugares de desarrollo humano, reflejando una estructura social que no logra garantizar derechos básicos.

A esta crisis estructural se suma un fenómeno que revela la magnitud de la descomposición social: la venta de niñas para explotación sexual. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ha documentado 12 casos en lo que va de 2026, entre ellos el ocurrido en Olancho, donde una madre y un padrastro comercializaban a sus hijas menores. Este hecho, lejos de ser aislado, expone otras formas de esclavitud sexual infantil que permanecen invisibles o normalizadas. La venta de una niña constituye un delito de extrema gravedad, tipificado internacionalmente como trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y esclavitud o prácticas análogas. Su presencia en el país evidencia fallas institucionales profundas y una erosión ética que afecta directamente a la niñez.

En este contexto, la frase del médico y educador Presentación Centeno en El patriotismo en la cuna -“Qué dicha tan grande nacer en Honduras”- adquiere hoy un tono irónico. Para miles de familias que migran forzadamente, empujadas por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, nacer en Honduras no representa dicha, sino riesgo.

La situación actual es consecuencia de decisiones políticas acumuladas y de grupos que han subordinado el interés nacional a sus ambiciones particulares. La patria ha sido reemplazada por la bandera de los intereses privados, mientras la niñez queda expuesta a un futuro incierto.

Recuperar el sentido de nación implica colocar a la infancia en el centro de la agenda pública. Solo entonces, y no antes, podremos afirmar con orgullo que nacer en Honduras es una dicha y no una condena.