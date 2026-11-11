Morazán comerciante

Su padre se dedicaba a actividades comerciales, continuadas por su hijo, José Francisco Morazán Quesada, quien, a los 16 años de edad, acompañó a su progenitor a Morocelí, donde adquirió conocimientos mercantiles que pondría en práctica en años posteriores, al integrar una red de socios. Entre ellos figuraba Cruz Lozano, con quien fundó una compañía comercial en El Salvador, en 1836, con un capital de diez mil pesos.

“Francisco Morazán y Cruz Lozano se convienen en formar una compañía de comercio bajo las condiciones siguientes: El primero pone el capital de diez mil pesos moneda nacional, el que aumentará sucesivamente hasta completar la suma que le sea posible; y el segundo pone su trabajo personal y, en este concepto, se obliga a manejar dicho capital con entera libertad.

Las ganancias que produzca el susodicho capital serán partibles por mitad a voluntad de ambos socios, deducidos los gastos que tengan las negociaciones. Cuando cualquiera de los dos socios quiera deshacer la compañía, el otro deberá prestarse a ello.

El que maneja los fondos deberá llevar un libro de cuentas corrientes de compras y ventas, y presentará al año un balance general que dará idea exacta del estado de los negocios de la compañía y de los aumentos que tenga. Ambos socios se obligan al cumplimiento del presente convenio, con sus bienes habidos y por haber. Firmando dos de un (mismo) tenor en San Salvador”.

El año anterior había fundado una empresa comercial con Francisco Orellana, en San Salvador. Este es el documento mercantil: “Nosotros, los ciudadanos Francisco Morazán y Francisco Orellana, hemos convenido en arreglar en compañía el siguiente negocio.

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El primero introduce de su parte la cantidad de diez mil pesos, y el segundo, la de cinco mil pesos, siendo a cargo de este correr con todo el trabajo que presenten los negocios de la compañía. Las ganancias, así como los efectos y pérdidas, serán partibles por mitad. Obrarán de acuerdo cuando las circunstancias lo permitan y, ausente el primero, tiene el segundo toda la libertad que juzgue necesaria a fin de aumentar el caudal.

Los créditos que el segundo llegue a contratar en beneficio de la compañía serán aprobados y reconocidos por el primero, y cubiertos, por muerte o ausencia del segundo, de los fondos de la compañía. Podrán, cuando gusten, dar más extensión a los negocios de la compañía, introduciendo nuevos fondos, además de los expresados...».

La correspondencia entre ambos puede consultarse en la recopilación a cargo del colega costarricense Carlos Meléndez Chaverri, titulada Escritos del General Francisco Morazán. El historiador Pat Konrad ha investigado las actividades financieras del presidente de la República Federal de Centroamérica en el ensayo titulado “La concesión de la caoba y la red política de Francisco Morazán (1835-1840)”, incluido en la revista Pensamiento Morazánico (2003).

En su testamento, el prócer y mártir incluyó este párrafo:“... El desorden con que escribo, por no habérseme dado más que tres horas de tiempo para morir, me había hecho olvidar que tengo cuentas con la Casa de M. Bennett, de resultas de corte de madera en la Costa del Norte, en las que considero alcanzar una cantidad de diez a doce mil pesos, que pertenecen a mi mujer en retribución de las pérdidas que ha tenido en sus bienes...”