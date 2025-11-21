Los safaris humanos de Sarajevo

Durante el sitio y asedio más largo de la historia, -concretamente 1425 largos e interminables días-, de la capital bosnia, Sarajevo, al parecer se organizaron, por mediación serbia, una serie de “safaris” para poder disparar desde las colinas que circundan a la ciudad a los indefensos civiles víctimas de los francotiradores en ese periodo deplorable que fue la guerra civil bosnia (1992-1996). Ya en pleno fragor de la guerra, con las espeluznantes imágenes de niños, mujeres y ancianos retorciéndose de dolor cuando eran atracados por los francotiradores con precisión certera, los que tenían suerte y no fallecían a causa del impacto fatal, pudimos ver, en unas imágenes que todavía están las redes sociales, al poeta ruso Eduard Limonov disparando un ametralladora contra los civiles bosnios al lado del máximo líder serbobosnio, el poeta-psiquiatra Radovan Karadzic, al que le expresó su admiración por su heroica gesta genocida.

Ahora otro escritor, el italiano Ezio Gavazzeni, ha sido el que ha investigado este caso del turismo criminal que llegaba los fines de semana a Sarajevo con “turistas”procedentes de Italia, Alemania, Francia y España, principalmente, aunque había también de otros países. Por lo general, según ha revelado Gavazzeni a varios medios, eran gente de extracción social alta, empresarios e incluso notarios, que se desplazaban hasta Belgrado y desde allí viajaban por vía terrestre o aérea hasta la capital desde donde los serbobosnios atacaban a Sarajevo, Pale, un villorrio de montaña donde se apostaban los francotiradores y las piezas de artillería que que disparaban sin parar a los machacados civiles bosnios. Los “turistas” pagaban entre 80.000 y 120.000 euros por pieza, siendo los niños los más cotizados y mejor pagados en esa suerte de mercado de la muerte.

Entre 1992 y 1996, en que acabó a merced de los Acuerdos de Dayton la carnicería bosnia, más 14.000 sarajevitas fueron asesinados y otros 50.000 resultaron heridos, en una guerra que todavía no ha cicatrizado las heridas entre las tres etnias convivientes, croatas, serbios y bosniomusulmanes, y en que las víctimas de la limpieza étnica fueron obligadas a convivir con sus verdugos, que hoy se pasean por las calles y plazas bosnias con absoluta impunidad y sin rastro de un verdadero arrepentimiento. Muchos de esos crímenes fueron cometidos por francotiradores serbios, pero seguramente también por muchos de esos “turistas” que se apostaban en las colinas esperando pacientemente a sus presas humanas para darles muerte, generalmente civiles, hombres, mujeres y niños, desarmados y que no constituían per se ningún peligro militar.