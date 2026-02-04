Los morazanistas

Así designo a los compatriotas que investigaron la trayectoria vital del prócer y mártir (1792-1842), que ofrendó su vida para conservar la unidad política del istmo y modernizarlo.

Ramón Rosa (1848-1893). Fue el primero en rescatar del olvido al patriota, segundo presidente de la República Federal de Centroamérica, con su biografía inconclusa (llega hasta 1829) “Historia del benemérito general Francisco Morazán”.

Ismael Mejía Deras (1886, San Marcos, Ocotepeque-1975). “Los Coquimbos”. En forma de novela rescata a los soldados y oficiales que acompañaron en su gesta a Morazán.

Eduardo Martínez López (1867, Ojojona-1954). Su obra “Biografía del general Francisco Morazán” (1899) es la que en mayor número de ocasiones ha sido reimpresa. Investigó en el Archivo Nacional de El Salvador, antes de ser destruido por un terremoto.

José Ángel Zúniga Huete (1885, San Antonio de Oriente, 1953, México). Político, candidato a la presidencia en la elección de 1932. Escritor. Autor de “Morazán, un representativo de la democracia americana” (1947).

Ramón Amaya Amador (1916-Olanchito, 1966-Checoslovaquia). Ciclo Morazánico (6 tomos), reimpreso con el título Morazánida. En estilo novelesco, exalta la gesta del prócer como estadista y como guerrero. Miguel R. Ortega. Abogado, poeta. (1922, San Marcos, Santa Bárbara - 2021, Tegucigalpa). Investigó en el Archivo General de Centroamérica, Guatemala. Obra: “Morazán, laurel sin ocaso” (3 tomos); “Morazán ante la juventud”; “Morazán, perfil continental”; “El eco del silencio: Refutación a los dicterios vertidos contra Morazán”.

Filander Díaz Chávez. Ingeniero, docente ( 1922-Tegucigalpa, 2010-Tegucigalpa). Autor de: “La revolución morazanista”; “Pobre Morazán, pobre”; “Morazán, la pasión por la política”.

Alfredo León Gómez Suazo. Médico, egresado de la Carrera de Letras de la UNAH (Tegucigalpa, 1928 -2004). Autor de “Memorias de un soldado a punto de morir (Vida de Morazán)”.

Enrique Aguilar Paz Cerrato. (1931-Pespire, 2024-Tegucigalpa). “El otro Morazán, el desconocido” da a conocer otras facetas en la vida del héroe.

Longino Becerra. (1932-El Rosario, Copán; Tegucigalpa 2018). A diferencia de los otros autores citados que incluyen a Morazán en la doctrina liberal, Becerra lo ubica, desde el punto de vista político-ideológico como jacobino, el ala radical de la Revolución Francesa. “Morazán revolucionario”; “Ideas pedagógicas de Morazán”.

Ramón Oquelí Garay (Tegucigalpa, 1934-2004). “La fama de un héroe”, folleto en el que incorpora diversas actividades emprendidas por Morazán, incluyendo la comercial.

Manuel Salinas Paguada recopiló antología de poetas que se inspiraron en Morazán para exaltarlo en verso, entre otros: Clementina Suárez, Jacobo Cárcamo, Rafael Paz Paredes, David Moya Posas, Medardo Mejía, Roberto Sosa.

Jorge Fidel Durón (Tegucigalpa-1902 -1995). Escribió la obra teatral “Prisión y fuga de Francisco Morazán”.