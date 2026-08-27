Para entender mejor el tema del presente artículo, es pertinente precisar la diferencia entre la Santa Sede y la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano.

La Santa Sede es el gobierno central de la Iglesia católica y la expresión jurídica que representa al papa y a los organismos de la Curia Romana. La Ley Fundamental es la constitución civil del Estado de la Ciudad del Vaticano, un microestado soberano cuyo territorio está localizado dentro de la ciudad de Roma, Italia, creado para garantizar la independencia de la Iglesia universal.

El origen de la Ley Fundamental se remonta a los Acuerdos de Letrán (1929), firmados entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Su propósito fue resolver la «cuestión romana» y dar nacimiento a la Ciudad del Vaticano como un Estado soberano e independiente.

El papa León XIV promulgó oficialmente, el 31 de julio de 2026, la nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, un texto constitucional que sustituye al estatuto vigente desde 2023 y consagra modificaciones de gran calado para la estructura de gobierno del microestado, representando el cuarto texto de naturaleza constitucional que rige sobre el territorio vaticano desde la firma de los Pactos de Letrán. Esta iniciativa, plasmada en veinticinco artículos agrupados en cinco títulos y entrando en vigencia de inmediato, representa un ajuste de alta ingeniería institucional llevado a cabo a lo interno del régimen jurídico de la Ciudad del Vaticano.

Precedida por los textos promulgados bajo Pío XI, san Juan Pablo II (2000) y el papa Francisco (2023), esta actualización normativa responde a la necesidad imperativa de dotar de coherencia orgánica a la administración del Estado más pequeño del mundo y proyectar un marco de gobernanza eficiente frente a los desafíos penales y administrativos contemporáneos.

Entre los pivotes más significativos de la reforma destacan: Presidencia de la Comisión Pontificia. Codifica formalmente que el cargo de presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano ya no está reservado exclusivamente a los cardenales, permitiendo ahora que laicos o religiosos sin rango cardenalicio puedan asumirlo.

Distinción de poderes. Modifica la redacción anterior para distinguir de manera más precisa la potestad espiritual del Sumo Pontífice frente a su soberanía estrictamente territorial y temporal sobre el Estado moderno.

Clarificación institucional. Reorganiza y delimita con mayor nitidez las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales dentro del microestado, optimizando los estándares de transparencia y control financiero internacional.

Continuidad de la soberanía. Reafirma la plena potestad de gobierno del papa y la independencia internacional de la Santa Sede, cuya representación diplomática se mantiene a través de la Secretaría de Estado.

En el ámbito financiero. Incorpora mecanismos más robustos para garantizar la eficacia, fiscalización y transparencia en la supervisión económica y el presupuesto del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En definitiva, la promulgación de esta cuarta Ley Fundamental no constituye un acto administrativo menor ni una formalidad estival. Se trata del reordenamiento estratégico de las bases legales que garantizan la soberanía del Romano Pontífice en el siglo XXI, combinando fidelidad a la misión evangélica con las herramientas técnicas del derecho público moderno.