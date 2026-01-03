Las vueltas de la vida

Si bien, el tiempo transcurre de manera lineal, y nunca más volveremos a tener otro año 2025 por ejemplo, muchos hechos de la vida suceden de manera circular, por ello, es importante, actuar de forma prudente y humilde. Nunca sabremos a qué personas nos volveremos a encontrar en este camino, por ello, los seres humanos de manera colectiva aborrecemos la soberbia y el orgullo, casi siempre, nuestros abuelos y padres nos han enseñado y nos han platicado la importancia de ser humildes, para respaldar esto, nos crecimos con fábulas como la de la carrera de la tortuga y el conejo, el ser humano, de manera natural admira la perseverancia, las historias de superación de trabajo honesto.

¿Por qué comenzamos tan reflexivos este 2026? Porque a lo largo de los últimos años, diversas personas del gobierno de Libertad y Refundación perdieron el piso por un puesto de trabajo, porque mejoraron su forma de vivir gracias a las prebendas de su función pública, y muchos de estos, usaron sus cargos para menospreciar, atacar y humillar actores y sectores de la vida nacional. Yo estoy claro, que los trabajos deben ser bien remunerados, y que por temas protocolarios, deben existir ciertos beneficios por el rango del perfil del puesto, no obstante, usar esas posiciones de poder para sentirse más que el pueblo hondureño, es un error, esos son puestos para que se actúe en nombre del pueblo hondureño, no encima de estos.

La vida da tantas vueltas, que, para ser sincero, yo pensé que las personas del Partido Nacional de Honduras estarían en llanura al menos unos ocho años, mientras se reestructuraban y trabajaban para limpiar la imagen de un partido altamente señalado nacional e internacionalmente, sin embargo, no fue así, solo necesitaron un proceso electoral para regresar al poder. En la mente de las autoridades de este partido y en la de los próximos funcionarios públicos deben tener claro que deben gobernar para todos los sectores, que deben priorizar la unidad nacional y que los hondureños que les están dando esta oportunidad, de la misma forma se la pueden arrebatar en el siguiente proceso electoral.

Es momento que el Partido Liberal trabajé de manera estratégica y organizada pensando en el siguiente proceso electoral, que el partido Libertad y Refundación aprenda de sus errores y hagan los ajustes que deban hacer, y que, de ahora en adelante, hagan una oposición de altura, señalando los puntos donde el próximo gobierno debe mejorar.

Debemos apelar a crear un ambiente político más técnico, más profesional, más exigente, menos vulgar, menos violento. Si generamos un ambiente más político y menos caótico, vamos a tener mejores políticos y por ende, mejores gobiernos, como sociedad invitemos a los partidos políticos a trabajar para que la lucha sea por Honduras y no por los intereses de las élites de las clase política de este país