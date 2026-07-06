Las 197 razones de nuestra quiebra moral

La reciente actualización de datos del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza no es una simple alerta; constituye el acta de defunción ética del Estado hondureño. Las 197 muertes de menores de edad registradas durante el primer semestre de 2026 no representan un repunte coyuntural de la criminalidad, sino la manifestación de un fenómeno sociopolítico normalizado. Cuando la muerte infantil deja de ser un acontecimiento trágico para convertirse en parte de la cotidianidad, la sociedad claudica y las instituciones estatales transitan de la inoperancia a la complicidad por omisión.

Comprender la magnitud del problema exige desarmar las causas expuestas -accidentes de tránsito, homicidios y suicidios- para advertir que no se trata de fenómenos aislados ni fortuitos, sino de las tres expresiones de un mismo colapso.

En primer término, los denominados accidentes de tránsito deben dejar de entenderse como producto del azar. En el contexto hondureño, la tragedia vial es la traducción material de la corrupción institucionalizada. Un parque vehicular obsoleto que circula sin fiscalización efectiva, rutas de transporte público concesionadas como feudos de impunidad y una Dirección Nacional de Vialidad y Transporte cuya función parece haberse reducido a la recaudación y el clientelismo, configuran un espacio público hostil. Que un niño muera en una carretera hondureña no es una fatalidad, sino la consecuencia directa de una infraestructura marcada por la negligencia criminal.

En segundo lugar, el homicidio de menores de edad expone el fracaso de las políticas de seguridad pública y del reiterado discurso de la “mano dura”. Las autoridades han sido incapaces de disputarle a las estructuras criminales el control efectivo de barrios y colonias. Las infancias que habitan los cinturones de miseria urbana no viven bajo un Estado de derecho; sobreviven en un régimen de gobernanza criminal donde el reclutamiento forzoso, la extorsión y la ejecución sumaria operan con una impunidad casi absoluta. Para el crimen organizado, la infancia constituye un recurso; para el Estado, una cifra prescindible cuya pérdida no altera los presupuestos ni las prioridades de las élites políticas, cada vez más divorciadas de la realidad.

Finalmente, el incremento de los suicidios infantiles y juveniles representa el indicador más devastador del diagnóstico social. El suicidio de un menor no solo responde a factores individuales, también constituye un síntoma del entorno que lo rodea. Cuando un niño concluye que la muerte ofrece más esperanza que el futuro, es el país el que aparece moral y socialmente derrotado. La desintegración familiar provocada por la migración forzada, la ausencia de un sistema comunitario de salud mental y el derrumbe de las expectativas socioeconómicas configuran un escenario de abandono. El Estado no solo fracasa en proteger la vida de sus niños, sino que termina destruyendo las condiciones que hacen posible una existencia digna.

La persistencia de este escenario durante 2026 desmonta las narrativas oficiales de estabilidad macroeconómica. Un país que devora a su propia descendencia a este ritmo es un proyecto nacional inviable. Por lo tanto, la respuesta no puede seguir reduciéndose a la retórica de la compasión ni a la instalación de mesas de diálogo estériles. Mientras la agenda pública continúe secuestrada por las disputas de poder entre cuatro ambiciosos y el reparto de cuotas judiciales, ninguna política será suficiente.