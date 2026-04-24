La razón de las FF.AA. y su evolución en el tiempo

Escrito por: coronel (r) Martín Sánchez

A lo largo de la historia de Honduras, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han ocupado un lugar central en la construcción del Estado, en la defensa de la soberanía y, en distintos momentos, en la conducción misma del poder político. Comprender su razón de ser implica analizar no solo su origen, sino también su transformación frente a los cambios sociales, políticos y geopolíticos que han marcado al país.

En sus inicios, las Fuerzas Armadas surgieron como una necesidad básica de protección territorial en un contexto de inestabilidad regional tras la disolución de la Federación Centroamericana en el siglo XIX. En ese período, su función principal era resguardar las fronteras y mantener el orden interno frente a conflictos caudillistas y disputas entre élites políticas. Sin embargo, esa misión inicial pronto se vio ampliada por su creciente influencia en la vida política nacional.

Durante buena parte del siglo XX, las Fuerzas Armadas trascendieron su papel estrictamente militar para convertirse en un actor político determinante. Golpes de Estado, gobiernos de facto y una constante participación en la toma de decisiones, marcaron una etapa en la que la institución se percibía como garante del orden, aunque muchas veces, a costa del debilitamiento de la institucionalidad democrática. Este período dejó una huella profunda en la relación entre la sociedad civil y el estamento militar.

Con el retorno progresivo a la democracia en la década de 1980, comenzó un proceso de redefinición del rol militar. La Constitución de 1982 estableció límites más claros a su intervención política, orientando a las Fuerzas Armadas hacia funciones más acordes con los principios democráticos: la defensa de la soberanía, el apoyo en situaciones de emergencia y la colaboración con otras instituciones del Estado. Este cambio no fue inmediato ni exento de tensiones, pero marcó un punto de inflexión en su evolución.

En el siglo XXI, las Fuerzas Armadas han enfrentado nuevos desafíos. La lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la gestión de desastres naturales, las ha colocado nuevamente en el centro de la acción estatal. Esta ampliación de funciones ha generado debates sobre los límites de su participación en tareas de seguridad interna, tradicionalmente reservadas a cuerpos civiles. La sociedad hondureña se encuentra así ante el reto de equilibrar la eficacia en la seguridad con el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento institucional.

La razón de ser de las Fuerzas Armadas de Honduras hoy, no puede entenderse únicamente desde una perspectiva militar clásica. Su legitimidad depende cada vez más de su apego a la ley, su subordinación al poder civil y su capacidad de adaptarse a un entorno cambiante sin repetir los errores del pasado. La evolución de esta institución refleja, en última instancia, el propio proceso de maduración democrática del país.

En este contexto, el futuro de las Fuerzas Armadas estará determinado por su capacidad de consolidarse como una institución profesional, transparente y plenamente integrada en un Estado de derecho. Solo así podrán responder a las exigencias de una sociedad que demanda seguridad, pero también respeto irrestricto a la democracia y a las libertades fundamentales.

El período comprendido entre 2022 y 2025 en Honduras, no dejó espacio para interpretaciones ingenuas; colocó nuevamente a las Fuerzas Armadas de Honduras en el centro del debate nacional, no solo como institución de defensa, sino como actor clave en la estabilidad democrática y el respeto al orden constitucional.

Durante estos años, su participación en tareas de seguridad interna —especialmente bajo el estado de excepción iniciado en 2022— generó fuertes cuestionamientos. Informes internacionales señalaron denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y abusos cometidos en operativos conjuntos con la policía. Este contexto evidenció los riesgos de ampliar el rol militar más allá de sus funciones tradicionales sin controles efectivos.

A esto se sumaron tensiones en el ámbito electoral. Por un lado, las Fuerzas Armadas cumplieron su función constitucional de resguardar el material electoral y garantizar la logística de los comicios. Pero, por otro, surgieron críticas por presuntas irregularidades y señalamientos de injerencia indebida en procesos que corresponden exclusivamente al poder civil. Incluso en medio de la crisis postelectoral de 2025, su papel fue determinante para asegurar la transición presidencial y evitar un quiebre institucional.

Este balance, marcado por luces y sombras, define claramente lo que hoy se espera de la institución militar. Primero, una subordinación absoluta a la Constitución de la RRepúblicay a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas y no como discurso, sino como práctica real. La historia reciente demuestra que cualquier ambigüedad en este aspecto debilita la democracia y genera desconfianza ciudadana.

Segundo, un compromiso irrestricto con los derechos humanos. El combate al crimen no puede justificar excesos. La legitimidad de las Fuerzas Armadas dependerá cada vez más de su conducta ética en el terreno.

Tercero, neutralidad política efectiva. En un país con alta polarización, la institución debe mantenerse al margen de disputas partidarias. Su rol en procesos electorales debe limitarse estrictamente a lo que establece la Constitución, o sea, apoyo logístico y seguridad, nunca deliberación ni intervención.

Cuarto, profesionalización y transparencia. Los cambios en la cúpula militar hacia finales de 2025 reflejan la necesidad de renovación interna y fortalecimiento institucional. La ciudadanía espera fuerzas armadas modernas, técnicas y alejadas de prácticas opacas.

Quinto, redefinición de su rol en seguridad interna. El período 2022–2025 dejó claro que militarizar la seguridad pública puede ser una solución inmediata, pero no necesariamente sostenible. El reto es encontrar un equilibrio donde las Fuerzas Armadas apoyen sin sustituir a las instituciones civiles.

En síntesis, después de lo vivido, ya no basta con que las Fuerzas Armadas sean fuertes sino que deben ser legítimas. Y esa legitimidad no proviene de las armas, sino de la confianza pública, el respeto a la ley y su compromiso con la democracia. El verdadero desafío hacia el futuro no es su capacidad operativa, sino su capacidad de aprender de este período y consolidarse como una institución al servicio exclusivo de la nación y no de coyunturas políticas.